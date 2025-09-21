Plantean reforma para capacitar a padres contra el ciberacoso

El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño, presentó en el Congreso de Nuevo León una reforma que crearía la Escuela para Padres, Madres o Quienes Ejerzan la Tutela, Guarda o Custodia del Estado, para capacitarlos contra el ciberacoso.

La iniciativa indica que se hagan talleres informativos sobre el uso responsable de internet y redes sociales, con el fin de que madres y padres puedan prevenir casos de ciberacoso en niñas, niños y adolescentes.

“Es fundamental promover desde la ley un acompañamiento activo de madres, padres y tutores, que no se limite a restringir el uso de dispositivos, sino que enseñen a sus hijas e hijos a navegar con seguridad y responsabilidad en las redes sociales en la era digital, y evitar con ello ser víctimas de acoso sexual o bullying en línea.

“El problema es que hoy vemos que los hijos les enseñan a sus papás cómo manejar las redes, cuando debería ser al revés, que padres tengan los conocimientos básicos para una navegación segura, que sepan temas como la configuración de privacidad, el uso de controles parentales y la evaluación de contenidos para tener una supervisión informada durante la interacción de las niñas, niños y adolescentes con los entornos digitales”, dijo Heriberto Treviño.

La iniciativa busca que el artículo 9 de la Ley contemple un nuevo apartado en el temario de formación de la Escuela para Padres, con contenidos específicos en ciberseguridad y prevención de violencia digital.

“La tecnología debe convertirse en una aliada para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, por lo que la supervisión activa fortalecerá el vínculo entre padres e hijos, y habrá de generar espacios de diálogo, confianza y acompañamiento en un entorno que forma parte de su vida cotidiana”, agregó.

