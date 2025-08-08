Primera infancia es clave en el gobierno de NL: Martha Herrera

El compromiso en Nuevo León con la Primera Infancia es firme y tiene rostro: Martha Herrera González, Secretaria de Igualdad e Inclusión, ha sido clave en colocar a la niñez como prioridad del gobierno de Samuel García.

Desde 2022, bajo su coordinación, el Programa de Estancias Infantiles ha reabierto 115 espacios, 24 de ellos nuevos con una inversión de más de $123 millones de pesos.

En 2025, ya operan 92 estancias afiliadas, beneficiando a miles de familias. Más de 7 mil 500 niñas y niños han sido becados, incluyendo menores con discapacidad, en situación vulnerable o migrante.

Esta red de apoyo ha beneficiado directamente a miles de familias, como lo relata María Aurora Ondarza Silva, directora del Jardín de Niños y Guardería Carrusel, en Guadalupe.

Su testimonio revela el impacto tangible del programa.

“Desde que estamos con la Secretaría de Igualdad, vemos que los niños son mejores niños y los padres mejores padres”, afirma convencida. “Nos sentimos acompañados, hay compromiso real con los niños, padres y maestros”.

Para la directora, lo que distingue al programa es la construcción de una comunidad entre padres, docentes y gobierno, centrada en el bienestar integral de las infancias.

“Recibimos talleres, capacitación, apoyo en fechas especiales, como Día del Niño o Navidad. Nos dieron un taller LEGO con materiales de excelente calidad, que ya estamos aplicando”, comenta.

Y los resultados se notan.

“Los niños están más contentos, más sociables y llegan felices a la escuela”.

Todos ellos cuentan hoy con espacios seguros, estimulantes y afectivos para su desarrollo.

Graciela Cuevas, madre de una niña beneficiada de cuatro años, describe cómo el programa ha mejorado no solo el entorno escolar de su hija Sofía, sino también su propia rutina y tranquilidad como madre trabajadora:

“Me siento más tranquila de que las están revisando continuamente… incluso en horarios yo me he organizado mejor. Desde la llegada hasta la salida hay más control… y más atención al cliente”, comenta.

Además, valora el respaldo emocional que ha encontrado en el acompañamiento psicológico que recibe su hija:

“Siento más respaldo emocionalmente para ella y también para mí”.

Las agentes educativas reciben formación en desarrollo infantil, nutrición, prevención de la violencia y autocuidado, mientras que padres y madres participan en talleres de crianza positiva, promoviendo hogares con afecto, respeto y límites saludables.

Juan Carlos Martínez, padre de Carlitos, otro niño beneficiado, también ha notado avances significativos:

“Noto avances en su desarrollo, principalmente en el aspecto social y emocional, ya que era tímido y ahora convive y se expresa mejor”.

El pequeño disfruta particularmente las clases de música, ha aprendido a contar hasta el 30 o 40 y amplió notablemente su vocabulario.“Nos platica todo lo que hizo y cómo lo trataron las maestras”, dice con una sonrisa.

Juan Carlos no oculta su agradecimiento a la titular de Igualdad e Inclusión:

“Siempre se agradece una ayuda económica y más cuando el niño se desarrolla bien”, expresa.

A través de la Comisión para la Primera Infancia del SIPINNA NL, se han generado sinergias con la industria privada, que ha contribuido a adecuar espacios lúdicos: pintando patios, donando libros, juguetes y materiales didácticos para fomentar el aprendizaje creativo y libre.

Esta mirada integral se fortalece con brigadas médicas y de desarrollo infantil en colaboración con la UANL, que ofrecen servicios de odontopediatría, nutrición, psicología y revisión del niño sano.

Así, Nuevo León consolida su compromiso con la niñez.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión indicó que es gracias al liderazgo de Martha Herrera que se están sembrando los cimientos de una sociedad más equitativa, justa y con oportunidades para todas y todos desde los primeros años de vida.

