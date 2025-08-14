Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_14_at_7_01_41_PM_cd34c2590e
Nuevo León

Promueve Waldo Fernández acciones para frenar el maltrato animal

Ante el alza de denuncias por crueldad hacia mascotas, el senador propuso medidas legales y educativas para erradicar el maltrato animal

  • 14
  • Agosto
    2025

Ante el aumento en las denuncias por maltrato y crueldad hacia animales domésticos en lo que va del año, el senador Waldo Fernández manifestó su preocupación e indicó que emprenderá acciones para erradicar este tipo de delitos.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia, hasta el cierre de julio se contabilizaron 133 denuncias relacionadas con agresiones a animales domésticos, lo que implica un incremento sustancial respecto a otros años.

“El incremento de la denuncia, por un lado, nos habla de una mayor conciencia de la población y una desnormalización de ciertas conductas violentas. Sin embargo, esta realidad nos da una dimensión de la problemática, lo que tiene que venir acompañado de una serie de políticas públicas que vaya más allá de las medidas punitivas”, señaló.

Fernández enfatizó que el maltrato animal es un reflejo de conductas de violencia y descomposición social que deben atenderse de manera integral. 

“Es indispensable impulsar medidas que generen un cambio real en la relación que los ciudadanos mantienen con sus mascotas”, afirmó.

Adelantó que, desde el Senado de la República y también por los recorridos que hace en las calles de Nuevo León, ha buscado impulsar iniciativas y programas que fortalezcan la educación y la concientización sobre el bienestar animal, así como en reformas que permitan aplicar sanciones proporcionales y efectivas para prevenir y erradicar estos actos.

“Proteger a los animales no es solo un asunto legal, es un compromiso ético que habla de quiénes somos como sociedad. Si somos indiferentes ante el sufrimiento de un ser vivo, también normalizamos otras formas de violencia”, subrayó.

El senador reiteró su llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato animal y contribuir a una cultura de respeto y cuidado hacia todas las especies.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Hallan_32_perros_muertos_por_desnutricion_en_una_finca_en_Espana_95c4b11915
Hallan 32 perros muertos por desnutrición en una finca en España
Whats_App_Image_2025_07_19_at_5_07_58_PM_5555f9f469
Denuncian ante FGJ a conductor por muerte de perrita 'Dallas'
Whats_App_Image_2025_07_15_at_9_59_27_PM_b90bdf86cc
Pone Medio Ambiente alto a carretoneros por crueldad animal
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_15_at_8_19_10_AM_eb0307239b
Hacen llamado a operarse con cirujanos plásticos certificados
baja_presion_nl_466df26cc3
Vigila NL baja presión en el Golfo; podría convertirse en ciclón
INFO_7_UNA_FOTO_5_1aeb0ad640
Extorsionan y roban $570 mil pesos a empleada en San Pedro
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
publicidad
×