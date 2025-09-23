Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_09_22_220530_df5e13a47e
Nuevo León

Pronóstico del clima en Monterrey: martes 23 de septiembre

El área metropolitana de Monterrey amaneció con temperaturas de 25 grados y aumentará conforme avance la jornada, llegando a una máxima de 32 grados

  • 23
  • Septiembre
    2025

La zona metropolitana de Monterrey comenzará este martes 23 de septiembre con un amanecer fresco y cielos parcialmente nublados y con probabilidad de lluvia.

A las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 25 grados centígrados.

A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura aumente hasta llegar a los 32 grados centígrados.

Durante este período, el cielo pasará a estar parcialmente despejado; sin embargo, la probabilidad de precipitaciones seguirá presente durante este período del día, por lo que, si se hará una salida, se recomienda extremar precauciones y manejar con cuidado.

Al llegar la noche, se espera que los termómetros marquen alrededor de los 28 grados centígrados y los cielos se mantengan igual que durante la tarde, proporcionando una noche fresca, y no se descarta una lluvia ligera durante las últimas horas de la jornada.

El amanecer se registrará a las 06:30 horas, mientras que la puesta de sol será a las 18:36 horas, lo que nos brindará un total de 12 horas y 6 minutos de luz diurna.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

andres_mijes_fallecimiento_mauricio_c3c512e08d
'Mauricio no tenía pelos en la lengua': Andrés Mijes
ataque_armado_morelos_siete_muertos_6698477ece
Ataque armado deja policía herido en carretera Monterrey-Victoria
EH_UNA_FOTO_7ed0313a88
Mauricio Fernández y su anillo de millones de años de antigüedad
publicidad

Últimas Noticias

ryan_trump_florida_732e906c11
Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump
ewcefefefewef_78a54a9cac
Inaugura Gobernador Planta Intretech en Apodaca
guido_torrado_8bb202e3d6
El presente y futuro de Tigres es Guido Pizarro: Gerardo Torrado
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
publicidad
×