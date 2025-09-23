Pronóstico del clima en Monterrey: martes 23 de septiembre

La zona metropolitana de Monterrey comenzará este martes 23 de septiembre con un amanecer fresco y cielos parcialmente nublados y con probabilidad de lluvia.

A las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 25 grados centígrados.

A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura aumente hasta llegar a los 32 grados centígrados.

Durante este período, el cielo pasará a estar parcialmente despejado; sin embargo, la probabilidad de precipitaciones seguirá presente durante este período del día, por lo que, si se hará una salida, se recomienda extremar precauciones y manejar con cuidado.

Al llegar la noche, se espera que los termómetros marquen alrededor de los 28 grados centígrados y los cielos se mantengan igual que durante la tarde, proporcionando una noche fresca, y no se descarta una lluvia ligera durante las últimas horas de la jornada.

El amanecer se registrará a las 06:30 horas, mientras que la puesta de sol será a las 18:36 horas, lo que nos brindará un total de 12 horas y 6 minutos de luz diurna.

Comentarios