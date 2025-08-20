Cerrar X
2757e7c3_3917_4944_aef9_72adb7f986d2_ca9aaf44b6
Nuevo León

Proponen auditorias obligatorias a clínicas de cirugías estéticas

El diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez presentó una iniciativa para hacer auditorias obligatorias a estos centros de salud

  • 20
  • Agosto
    2025

Ante el fallecimiento de una mujer en una clínica de cirugías estéticas, el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez presentó una iniciativa para hacer auditorias obligatorias a estos centros de salud.

La propuesta es una reforma a la Ley de Salud en donde se adicionarían capítulos al artículo 129, para que la Secretaría de Salud realice estos procedimientos de supervisión a las clínicas. 

“No podemos permitir que la falta de regulación siga poniendo en riesgo la vida de las personas. Cada clínica que realice procedimientos estéticos invasivos debe contar con protocolos de seguridad claros y personal calificado.

“Con esta iniciativa buscamos proteger la salud y la vida de los ciudadanos, pero sobre todo crear conciencia y fomentar la cultura de prevención, para que nadie más sea víctima de prácticas irresponsables”, dijo el diputado Armando Víctor Gutiérrez. 

El impacto que tendría las modificaciones propuestas por el diputado serían para tener mayor protección e la salud y la vida d ellos pacientes, reducción de riesgos en procedimientos estéticos, una promoción de la cultura de la prevención y responsabilidad de la cirugía estética y una disminución de la operación de clínicas no certificadas. 

Fue el pasado 12 de agosto que una joven de 25 años de edad, identificada como Jaqueline Yamilet Briones Torres, originaria de Saltillo, Coahuila, murió luego de someterse a una cirugía estética en una clínica en la colonia Obispado, en Monterrey. 

Las investigaciones arrojaron que la joven falleció debido a lesiones intraabdominales e intratorácicas, además de perforaciones en los pulmones y el hígado, causadas por un objeto punzante, que se presume sería el instrumento con el que realizan las liposucciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

e10effc2_fcf6_4ec9_94e5_83c9a07defbd_0ffa87a9da
El cerebro se recupera en verano con su 'modo reposo'
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
escena_dawsons_creek_8e88143967
Se reunirá 'Dawson’s Creek' para evento benéfico contra el cáncer
publicidad

Últimas Noticias

garcia_luna_6c37a3a901
Denuncia Genaro García Luna maltratos en prisión de EUA
INFO_7_UNA_FOTO_6_e28a13d86e
Cae tráiler en arroyo tras salir de la carretera; conductor muere
ue_eua_945e11edbf
Firman EUA y UE acuerdo comercial con aranceles del 15%
publicidad

Más Vistas

nl_abrahm_vargas_metrorrey_obras_f7dd445c37
Ante el regreso a clases reabrirán los carriles exprés
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
publicidad
×