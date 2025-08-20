Proponen auditorias obligatorias a clínicas de cirugías estéticas

Ante el fallecimiento de una mujer en una clínica de cirugías estéticas, el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez presentó una iniciativa para hacer auditorias obligatorias a estos centros de salud.

La propuesta es una reforma a la Ley de Salud en donde se adicionarían capítulos al artículo 129, para que la Secretaría de Salud realice estos procedimientos de supervisión a las clínicas.

“No podemos permitir que la falta de regulación siga poniendo en riesgo la vida de las personas. Cada clínica que realice procedimientos estéticos invasivos debe contar con protocolos de seguridad claros y personal calificado.

“Con esta iniciativa buscamos proteger la salud y la vida de los ciudadanos, pero sobre todo crear conciencia y fomentar la cultura de prevención, para que nadie más sea víctima de prácticas irresponsables”, dijo el diputado Armando Víctor Gutiérrez.

El impacto que tendría las modificaciones propuestas por el diputado serían para tener mayor protección e la salud y la vida d ellos pacientes, reducción de riesgos en procedimientos estéticos, una promoción de la cultura de la prevención y responsabilidad de la cirugía estética y una disminución de la operación de clínicas no certificadas.

Fue el pasado 12 de agosto que una joven de 25 años de edad, identificada como Jaqueline Yamilet Briones Torres, originaria de Saltillo, Coahuila, murió luego de someterse a una cirugía estética en una clínica en la colonia Obispado, en Monterrey.

Las investigaciones arrojaron que la joven falleció debido a lesiones intraabdominales e intratorácicas, además de perforaciones en los pulmones y el hígado, causadas por un objeto punzante, que se presume sería el instrumento con el que realizan las liposucciones.

