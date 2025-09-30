Cerrar X
Jesus_Elizondo_709752c91a
Nuevo León

Proponen 'Sello Calidad Mundial' para la industria turística

La propuesta indica que los establecimientos que obtengan el sello 'Monterrey 2026 – Servicio de Clase Mundial' podrán acceder a beneficios

  • 30
  • Septiembre
    2025

Con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó una reforma a la Ley de Fomento al Turismo del Estado, con la que busca crear el sello “Monterrey 2026 – Servicio de Clase Mundial” con miras al Mundial 2026.

Este sello pretende reconocer a los prestadores de servicios turísticos que cumplan con altos estándares de calidad, seguridad, higiene, sostenibilidad y atención al visitante, garantizando una experiencia integral para quienes elijan a Nuevo León como destino.

“Con este sello buscamos que Nuevo León se consolide como pionero en el país, reconociendo a quienes apuestan por la calidad y garantizan un servicio de clase mundial”, dijo el diputado Jesús Elizondo.

Así mismo, destacó que el turismo en la entidad atraviesa un momento histórico, ya que durante el primer semestre de 2025 se registraron más de 1.5 millones de turistas hospedados y una derrama económica de $14,000 millones de pesos.

La propuesta indica que los establecimientos que obtengan el sello “Monterrey 2026 – Servicio de Clase Mundial” podrán acceder a beneficios como publicidad y promoción oficial por parte del Estado y municipios.

Además, también obtendrán capacitación, acceso a talleres especializados y alianzas estratégicas con otros prestadores certificados.

Agregó que el distintivo permitirá diferenciar al Estado frente a otros destinos como un referente en turismo de negocios, deportivo, cultural y de experiencias, modelo que ya ha tenido éxito en entidades como Ciudad de México, Yucatán y Jalisco.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_5_793a33b2de
Ataques recientes contra FC revelan presencia de célula delictiva
EH_UNA_FOTO_ebd2e542e3
Pierden glaciares suizos el 3% de su volumen en un año
Oktoberfest_cerveza_157cde4388
Oktoberfest, la pasión por la cerveza hecha fiesta
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_39_091c1f496a
Anuncian documental sobre la etapa berlinesa de David Bowie
7afec31e_876a_40de_95a8_0b7df37f8d60_08dff17a95
Tendrán municipios que homologar ley antichoquecitos
EH_UNA_FOTO_38_9449e49965
El Museo del Prado exhibe un enconchado de la Virgen de Guadalupe
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×