Proponen uso de IA en inspecciones para combatir corrupción

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo Salazar presentó una iniciativa para implementar el uso obligatorio de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial (IA) en los procedimientos de inspección relacionados con licencias de alcoholes, comercio y desarrollo urbano para evitar corrupción.

Según los datos que compartió el legislador, en Nuevo León se han señalado múltiples casos de irregularidades en el otorgamiento de licencias y en la supervisión de comercios y obras.

"La falta de controles tecnológicos propicia el intercambio de favores o pagos ilegales para evitar cumplir lo establecido por la ley.

"Hacer uso de las nuevas tecnologías no solo nos coloca como un estado pionero, sino que también permite identificar patrones de irregularidades y optimizar los recursos humanos", dijo Jesús Elizondo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, el 59.2% de la población en el estado percibe como frecuente o muy frecuente la corrupción en trámites municipales, lo que hace que la desconfianza ciudadana hacia las autoridades locales sea mayor.

El legislador destacó que entidades como Ciudad de México y Querétaro ya utilizan sistemas de inteligencia artificial en este tipo de procedimientos, lo que ha permitido disminuir la discrecionalidad, fortalecer la transparencia y aumentar la confianza de los ciudadanos.

