Protección civil Rescata a conductores varados en vado

Dos conductores fueron rescatados por elementos de protección civil de Monterrey luego de quedar atrapados dentro de sus vehículos en un vado completamente inundado, ubicado en el cruce de avenida Díaz Ordaz y Aarón Sáenz.

Las lluvias provocaron el encharcamiento total del paso vehicular, lo que tomó por sorpresa a varios automovilistas.

Uno de los incidentes quedó captado en video por un testigo, donde se observa a un hombre tratando de salir por la ventana de un vehículo rojo, en un intento desesperado por ponerse a salvo ante el rápido ascenso del agua.

Minutos después, llegaron al sitio elementos de Protección Civil del municipio, quienes lograron poner a salvo a los ocupantes de los vehículos y, posteriormente, retiraron las unidades del área inundada.

Afortunadamente, las personas rescatadas no presentaron lesiones.

Al lugar también acudió personal de servicios públicos de Monterrey, quienes realizaron maniobras de desazolve en el drenaje pluvial para retirar el agua acumulada y permitir que la vialidad fuera reabierta a la circulación.

Durante toda la intervención, elementos de la policía de Monterrey permanecieron en el lugar para alertar a otros automovilistas y evitar nuevos incidentes.

