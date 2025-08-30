Cerrar X
Nuevo León

Realizan jornada de recuperación ambiental en río La Silla

300 estudiantes de la UANL, el Gobierno de Monterrey a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible realizaron la recuperación de ambientes naturales

  • 30
  • Agosto
    2025

Con 300 voluntarios, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Gobierno de Monterrey a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, llevó a cabo la jornada de recuperación de ambientes naturales dentro del río La Silla.

Donde realizaron actividades de limpieza, detección de especies invasoras y pláticas de concientización ambiental.

Resultados principales:

  • Limpieza y erradicación de tiraderos en el Río la Silla.
  • Recolección de 4.5 toneladas de residuos sólidos, cacharros y maderas.
  • Retiro de especies invasoras que afectaban al ecosistema.
  • Pláticas de educación ambiental en temas de biodiversidad, gestión de residuos y restauración ecológica.

Con apoyo académico y participación ciudadana, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, fortalece la protección de las áreas naturales de la ciudad, promoviendo equilibrio ambiental y mejor calidad de vida.

Impulsa Monterrey la recuperación del Río La Silla

El evento fue encabezado por autoridades municipales y universitarias, quienes destacaron que esta acción forma parte del Pilar 3: Monterrey Sostenible, dentro del Plan Municipal de Desarrollo, que busca ampliar la cobertura vegetal, restaurar espacios naturales y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.

Durante su participación, el secretario de Desarrollo Urbano Sostenible, Fernando Gutiérrez Moreno, destacó la importancia de implementar estos programas de recuperación ambiental.

“El objetivo de invitar a los estudiantes es doble: que conozcan la condición real de estos espacios y que comprendan cómo con su esfuerzo se pueden transformar realidades, además de refrendar el compromiso social de la universidad con la comunidad.”

5cbf9486-fd1e-4594-b166-8ddf349e0697.jpg


