Reconoce San Pedro trayectoria de policías municipales

En el marco del Día del Policía en Nuevo León, el municipio de San Pedro realizó una ceremonia para reconocer la trayectoria y acciones de varios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El acto fue encabezado por el alcalde, Mauricio Fernández, y el titular de la dependencia, José Luis David Kuri, quienes galardonaron a ocho elementos con hasta 30 años de servicio en la corporación y a seis más por sus acciones en favor de la comunidad.

Durante el acto, el edil mencionó que una de sus metas es mejorar las prestaciones de los oficiales y atender todas las áreas de mejora que le presenten los mismos uniformados, esto con el fin de reconocer su labor y fomentar el espíritu de servicio y pertenencia.

“Habrá sin duda cosas que debamos de mejorar y yo les voy a pedir a todos ustedes que me lo escriban, a través de Kuri o en un buzón de sugerencias, qué les gustaría que les pudiéramos dar con ese afán y ese espíritu de que tengan una larga permanencia como policías de este municipio”.

Por su parte, el secretario de Seguridad clasificó a la Policía de San Pedro como la mejor del país y afirmó que busca mantener ese buen nivel, el cual tiene al municipio como uno de los más seguros del país.

“Estamos celebrando a la mejor Policía de México: con todo el orgullo, la Policía de San Pedro. Ustedes hoy representan una de las mejores Policías que existe en todo México”, dijo David Kuri.

Al evento asistieron Mauricio Farah Giacomán, Secretario del Ayuntamiento; Juan Pablo Castuera, Secretario Ejecutivo del Alcalde, y Miguel Ángel Ávila, Secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad, además de representantes del Ejército y la Guardia Nacional.

