Reconocen a laboratorio de calidad de aguas de AYD

El Laboratorio Central de Calidad de Aguas de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey fue reconocido por décima séptima ocasión como “Laboratorio de Excelencia” por Environmental Resource Associates (ERA) de Estados Unidos, referente internacional en evaluación de laboratorios.

La distinción se obtuvo tras una Prueba de Aptitud Técnica con la participación de 288 laboratorios de diversos países, donde el Laboratorio de AyD alcanzó un 100% de aceptación en sus análisis, demostrando solidez técnica y confiabilidad.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de la paraestatal, encabezada por Eduardo Ortegón Williamson, con la calidad analítica, competencia técnica y cumplimiento de estándares nacionales e internacionales para ofrecer agua segura a la ciudadanía.

Cabe destacar que el 19 de septiembre, el laboratorio también fue reconocido por la Comisión Nacional del Agua por sus resultados altamente satisfactorios en pruebas de aptitud técnica, manteniendo su aprobación vigente ante esta autoridad federal.

Con logros como estos, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey se consolida como un referente en la evaluación de la calidad del agua, gracias al trabajo de su personal especializado y al respaldo de sus áreas de apoyo.

