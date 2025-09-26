Reconocen a Monterrey por políticas públicas en pro de la gente

El gobierno de Monterrey fue reconocido por la organización del Décimo Encuentro Mundial de Valores, donde se aplaudieron las políticas públicas municipales, las cuales benefician a la población.

La administración encabezada por el alcalde, Adrián de la Garza, recibió la "certificación por la compasión, de manos de Cristina González Parás, quien le entregó esta distinción al jefe de gabinete, Fernando Margáin Sada.

El reconocimiento es otorgado por una organización internacional a instituciones o comunidades que demuestran su compromiso profundo y sostenido con valores como compasión, empatía y acción solidaria.

De acuerdo con la propia organización, los programas que ayudaron a que se resalte a la administración son la Regio Ruta, Tarjeta Regia Plus y Transformando Monterrey, por mencionar algunos.

El Encuentro Mundial de Valores inició la mañana del viernes en un auditorio del municipio de San Pedro.

