Regio Ruta supera 100 mil usuarios y suma nueva ruta en Monterrey

El Gobierno de Monterrey informó que este sábado 30 de agosto se alcanzará un hito en la operación del sistema de transporte Regio Ruta, al superar los 100 mil usuarios atendidos desde su arranque el pasado 18 de agosto.

Actualmente, el servicio opera con cuatro circuitos que ofrecen a la ciudadanía una alternativa moderna, eficiente y accesible para la movilidad urbana.

En el marco de este logro, se dio a conocer que el próximo 8 de septiembre iniciará operaciones la ruta A, la cual conectará la Macroplaza con La Rioja, teniendo como punto intermedio la UANL Mederos. Con ello, se ampliará la cobertura hacia la zona sur de la ciudad, beneficiando principalmente a estudiantes, trabajadores y familias.

El Gobierno municipal reiteró que con estas acciones busca consolidar un transporte público seguro, ordenado y sustentable, orientado a mejorar la calidad de vida de las y los regiomontanos.





