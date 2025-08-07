Renovará Estado Condominios Constitución rumbo al Mundial 2026

En conjunto con los vecinos, el gobierno del Estado renovará la pintura y el entorno de los Condominios Constitución de cara al mundial.

Con colaboración de Pinturas Doal, ya que donó el 100% de la pintura que se utilizará para pintar los condominios, Samuel García indicó que se pintarán todos los edificios de departamentos.

“Este espacio es un símbolo de habitación que se dejó caer porque el centro de la ciudad se despobló y ahora lo que queremos es que vuelva a revivir el centro, que haya mucho comercio.

“Esta será una zona de mucho turismo porque ellos, fanáticos, van a irse al estadio y luego caminando o en metro van a querer irse a Fundidora, luego a Barrio Antiguo, a Santa Lucía, a la Macroplaza; entonces tenemos 11 meses para dejar a Nuevo León arbolado, pintado, bonito y a la gente pedirles que nos ayuden con la basura”, dijo Samuel García.

Además de la pintura, se comprometió a mejorar las banquetas y repavimentar la zona cercana a los condominios, e incluso aseguró que el solo pintarlos edificios obliga a que todas las obras que están cercanas sean las primeras en terminarse, como las estaciones del metro de la Línea 4.

“Se va a invertir en muchos ejes: pavimentación, luminarias, ampliar banquetas, conectar con las Líneas 3, 4 y 6 del metro, camiones, parabuses; es una inversión integral, con la diferencia de que la IP le entra y nos da en especie la pintura”, agregó Samuel García.

