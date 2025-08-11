Cerrar X
Nuevo León

Reportan escasez en gasolineras de la metrópoli regia

La falta del combustible, que comenzó a finales de la semana pasada, ya provocó que algunos establecimientos cerraran operaciones

  • 11
  • Agosto
    2025

Gasolineras en el área metropolitana de Monterrey reportan una escasez de combustible atribuida a retrasos en la logística de las pipas abastecedoras.

La falta del hidrocarburo, que comenzó a finales de la semana pasada, ya provocó que algunos establecimientos cerraran operaciones.

Sobre la avenida Prolongación Madero y Francisco Martí, las bombas de una sucursal de PetroSeven se detuvieron durante la madrugada al no haber nada que despachar.

Otros locales, como el de Oxxo Gas ubicado en Churubusco y Francisco Beltrán, únicamente tienen gasolina Magna.

La reserva, compartió el gerente del lugar, no será suficiente para terminar la jornada del lunes, por lo que el paro es inminente.

En tanto, largas filas de automovilistas se registraron en los negocios con suministro.

“Ya fuimos a dos y no encontramos de la roja, por eso venimos a esta”, dijo Raúl Arredondo en una sucursal de Pemex sobre la avenida Constitución.

A través de redes sociales, usuarios reportaron la escasez en municipios como Santa Catarina, San Pedro, San Nicolás, Guadalupe y Monterrey.

“Ahora tocó dar más vuelta para recargar; ya ni porque está cada día más cara pueden tenerla lista”, lamentó otro conductor.


Comentarios

Etiquetas:
