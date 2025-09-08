Rescatan a mujer atrapada en auto durante lluvias en Monterrey

De nueva cuenta, la lluvia que se registra en el área metropolitana de Monterrey sorprendió a los automovilistas, en donde se registró el rescate de una mujer.

Fueron empleados de una agencia de vehículos ubicada sobre la avenida Gonzalitos con dirección hacia el sur quienes llevaron a cabo dicho rescate.

La mujer, a bordo de un vehículo aparentemente Nissan Kicks, color guindo, quedó atrapada dentro de su vehículo debido a la inundación que se registró en la zona.

Los empleados, al ver lo ocurrido, sin pensarlo dos veces, se solidarizaron y haciendo una especia de "mano cadena" se dispusieron a rescatar a la conductora, quien era de la tercera edad.

Fueron al menos nueve empleados quienes se apoyaron brazo con brazo y una cadena metálica para llegar hasta la mujer.

Después de que fue sacada del vehículo, la mujer fue llevada hacia la seguridad por dos empleados, en donde se puede ver que eran empujados por la corriente.

Comentarios