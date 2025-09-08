Cerrar X
EH_COLLAGE_94_ba2b51cceb
Nuevo León

Rescatan a mujer atrapada en auto durante lluvias en Monterrey

De nueva cuenta, la lluvia que se registra en el área metropolitana de Monterrey sorprendió a los automovilistas, en donde se registró el rescate de una mujer

  • 08
  • Septiembre
    2025

De nueva cuenta, la lluvia que se registra en el área metropolitana de Monterrey sorprendió a los automovilistas, en donde se registró el rescate de una mujer.

Fueron empleados de una agencia de vehículos ubicada sobre la avenida Gonzalitos con dirección hacia el sur quienes llevaron a cabo dicho rescate.

La mujer, a bordo de un vehículo aparentemente Nissan Kicks, color guindo, quedó atrapada dentro de su vehículo debido a la inundación que se registró en la zona.

Los empleados, al ver lo ocurrido, sin pensarlo dos veces, se solidarizaron y haciendo una especia de "mano cadena" se dispusieron a rescatar a la conductora, quien era de la tercera edad.

Fueron al menos nueve empleados quienes se apoyaron brazo con brazo y una cadena metálica para llegar hasta la mujer.

Después de que fue sacada del vehículo, la mujer fue llevada hacia la seguridad por dos empleados, en donde se puede ver que eran empujados por la corriente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

22_animales_chihuahua_ed4036c8df
Rescatan 22 animales víctimas de maltrato en Chihuahua
EH_DOS_FOTOS_7_931af78349
Revela PCNL video sobre rescate de menores en Cadereyta
EH_FOTO_VERTICAL_38_42bd723d40
Detienen a hombre que retenía a menor como 'esposa'
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_1_2361cbcf2d
Multan a Carter con $57,222 dólares por escupir a Prescott
aerh_279da28fa6
Inaugura Gobernador ALUMEXICO Summit & Expo 2025
EH_FOTO_VERTICAL_17_e7741c4b5c
Aseguran tractocamión con 63,000 litros de huachicol en Tabasco
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×