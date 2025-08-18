Respalda Miguel Flores a nuevo comandante de séptima zona militar

Miguel Flores, Secretario General de Gobierno, expresó su respaldo al general de brigada del Estado Mayor, Tomás Amador Ramírez, quien asumió este lunes el cargo de nuevo comandante de la séptima zona militar.

“Le deseamos al comandante Ramírez el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda. Estamos convencidos de que el trabajo de las Fuerzas Armadas, en conjunto con el Gobierno del Estado y los municipios, permitirá seguir avanzando en la construcción de paz y tranquilidad para Nuevo León”, informó Flores a través de un comunicado.

El funcionario estatal recordó los resultados obtenidos gracias a la estrecha colaboración entre las diferentes fuerzas armadas y destacó que Nuevo León logró una reducción global de 77% en delitos de alto impacto.

“Hoy contamos con una gran coordinación entre los elementos federales y la Nueva Fuerza Civil, reconocida como la mejor corporación policial de México. Esta estrategia, respaldada con una inversión histórica en materia de seguridad por parte del gobernador Samuel García, garantiza que los neoleoneses vivan tranquilos.

“Sin embargo, no quitaremos el dedo del renglón y continuaremos trabajando sin descanso para que Nuevo León sea el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, subrayó el secretario.

La ceremonia fue presidida por el gobernador Samuel García; Miguel Flores, Secretario General; Juan José Gómez Ruiz, Comandante de la Cuarta Región Militar; José Luis Serrano, Coordinador Regional Noreste de la Guardia Nacional; Ramiro Ramírez López, Delegado de Guardia Nacional; Gerardo Escamilla, Secretario de Seguridad; Javier Flores Saldívar, Fiscal General de Justicia del Estado y Miguel Ángel Portillo, encargado BAM14.

Comentarios