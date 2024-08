Retomarían iniciativa para destituir a diputados faltistas

“Se les dio el voto de confianza en su momento, bueno creo que no se les dio porque la mayoría llegaron por la via de representación proporcional o por la compra de voluntades, pero bueno creo que ahí esta la razón y quiero agradecer al pueblo de Nuevo León que no le dio el voto de confianza a ninguno de los que se reeligieron”, dijo Carlos de la Fuente coordinador de la bancada del PAN.