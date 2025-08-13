Cerrar X
Nuevo León

Saldo blanco en temporada de incendios forestales de Nuevo León

El director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, dio a conocer que Nuevo León obtuvo un resultado sin precedentes de cero lesionados y cero fallecidos

  • 13
  • Agosto
    2025

Luego de anunciar el cierre de la temporada de incendios forestales, el director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, dio a conocer que Nuevo León obtuvo un resultado sin precedentes de cero lesionados y cero fallecidos.

En total, se atendieron 49 incendios en distintos puntos de la entidad, siendo los más relevantes los registrados en Aramberri y Salinas. 
 
El funcionario estatal destacó que la rápida respuesta de la Brigada Fénix, la coordinación con municipios, CONAFOR, SEDENA, Guardia Nacional y brigadas ejidales, así como el reporte oportuno de la ciudadanía, fueron determinantes para minimizar los daños.

“Afortunadamente en Nuevo León tuvimos cero fallecidos y cero lesionados, y eso es gracias a la capacitación, al trabajo en equipo y a la excelente coordinación entre dependencias”, afirmó Cavazos.

Además de la atención inmediata de siniestros, se mantuvieron activas las campañas de prevención, como el programa Evita Fuegos, único en el país, que lleva educación ambiental y cultura de prevención a escuelas y comunidades.

El director también resaltó la participación de brigadistas de Nuevo León en misiones internacionales, como el reciente despliegue de elementos a Canadá para apoyar en el combate de incendios.


