Se incendian 70 vehículos en corralón de El Carmen

Un voraz incendio arrasó la tarde de este jueves con alrededor de 70 vehículos que se encontraban resguardados en un corralón ubicado sobre la carretera a Monclova, a la altura del kilómetro 7.5, en el municipio de El Carmen, Nuevo León.

El siniestro se registró alrededor de las 19:00 horas en las instalaciones de garajes y talleres de la zona, donde por causas que aún no han sido establecidas, las llamas se propagaron rápidamente entre las unidades estacionadas, provocando una intensa columna de humo visible desde varios puntos de la región.

Al sitio acudieron cuerpos de auxilio estatales y municipales, quienes desplegaron un operativo conjunto para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a áreas colindantes. Tras poco más de una hora de labores, el incendio fue controlado, concluyendo la fase principal de combate a las 20:30 horas. Posteriormente, personal especializado permaneció en el lugar realizando maniobras de enfriamiento y rescoldeo para prevenir reactivaciones.

A pesar de la magnitud del siniestro y de las pérdidas materiales, no se reportaron personas lesionadas.

En las labores participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de El Carmen, Protección Civil de Hidalgo, así como elementos de Fuerza Civil, quienes acordonaron el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio, mientras que en el corralón se realiza un recuento de los daños ocasionados

Comentarios