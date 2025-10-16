Cerrar X
Nuevo León

Supervisa el Samuel García cimentación de nuevo Hospital Infantil

Durante la visita, el mandatario se constató que los trabajos se encuentran en la etapa de cimentación, un punto clave para el inicio de la estructura

  • 16
  • Octubre
    2025

El gobernador Samuel  García Sepúlveda, en compañía de su esposa, Mariana Rodríguez y la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín supervisó este jueves los avances del nuevo Hospital Infantil.

Durante la visita, el mandatario se constató que los trabajos se encuentran en la etapa de cimentación, un punto clave para el inicio de la estructura.

"Este hospital va a ser el mejor de todo México, hospital infantil y estamos muy contentos porque hoy estamos colando subsuelo y a partir de hoy se va a empezar a ver ya la estructura, va a estar enfrente de Capullos, enfrente de la Procuraduría Infantil, en lo que hemos llamado el Distrito Infantil", aseguró García.

"Serán 309 camas y va a tener especialidades que no tienen otros hospitales infantiles, 31 especialidades para nuestros niños de Capullos".

Además, subrayó que ésta es una  obra de gran beneficio para la comunidad y reafirmó su compromiso de entregarla en tiempo y forma. 

El proyecto se desarrolla en un terreno de 6.65 hectáreas y contempla una construcción de más de 32,500 metros cuadrados.

La Secretaria de Salud detalló la composición de la infraestructura, la cual estará distribuida en cuatro edificios principales: hospitalización y consulta externa, dietología, medicina física y rehabilitación, anatomía patológica, servicios generales y almacén y casa de máquinas.

La funcionaria estatal informó que la cimentación avanza a buen ritmo, con 112 de 142 pilotes totales ya colados al momento de la supervisión. 

Adicionalmente, se han colocado las plataformas de los cuatro edificios, se ha habilitado y colado las trabes de cimentación y se trabaja en el habilitado de acero de refuerzo para la zapata corrida en el edificio 3.


