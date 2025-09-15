Suspende IMSS servicios no urgentes el 15 y 16 de septiembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que los días 15 y 16 de septiembre se suspenderán temporalmente diversos servicios con motivo de las celebraciones patrias.

De acuerdo con el anuncio oficial, durante ambas fechas no habrá atención en unidades de medicina familiar, oficinas administrativas, guarderías ordinarias ni en el programa Madres IMSS.

Sin embargo, el IMSS aseguró que los servicios de urgencias y hospitalización operarán con normalidad en hospitales y clínicas.

En el caso específico de las guarderías de prestación indirecta, se informó que sí laborarán el día 15 de septiembre, pero permanecerán cerradas el 16, en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo.

El comunicado fue publicado por las redes sociales oficiales del IMSS.

Comentarios