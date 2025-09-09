Cerrar X
Nuevo León

Tendrán en Juárez noche patria con música de Leandro Ríos

Félix Arratia dio a conocer que la celebración de El Grito de Independencia tendrá como estelar a Leandro Ríos y los grupos MAR-K2 y Dezigual

  • 09
  • Septiembre
    2025

El alcalde de Juárez, Félix Arratia dio a conocer la celebración de El Grito de Independencia este 15 de septiembre en la Plaza Municipal.

El evento, que comenzará a partir de las 18:00 horas, tendrá como estelar a Leandro Ríos, también se presentarán los grupos MAR-K2 y Dezigual, que pondrán a bailar al público con su energía y ritmo.

La celebración también incluirá un espectáculo de mariachi, una banda regional y la presentación de un ballet folklórico infantil. 

De acuerdo con las autoridades municipales, el momento más esperado será el Grito de Independencia, el cual será enmarcado por un espectáculo de video mapping, previo al acto protocolario del alcalde.

Para garantizar el orden, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará un despliegue de personal en toda la zona. 

En el tema de vialidad se informó que para el evento se realizarán cierres a la circulación en las inmediaciones de la Presidencia Municipal desde las 14:00 horas del lunes 15 de septiembre hasta las 2:00 horas del martes 16.

Las calles que permanecerán cerradas son: Zaragoza (desde Garza Ayala hasta Mina), 5 de Mayo (desde Garza Ayala hasta General Treviño) y Benito Juárez (desde Garza Ayala hasta Teófilo Salinas)

Además de la música y las actividades culturales, las familias podrán disfrutar de una gran variedad de antojitos mexicanos, artesanías y productos locales en una vendimia que complementará la experiencia de esta noche patria, informó la administración municipal.


