Tormentas causan estragos en el Área Metropolitana

Tal y como estaba pronosticado, una fuerte lluvia azotó toda el Área Metropolitana durante la tarde-noche de este domingo, causando estragos en varios municipios.

Las fuertes precipitaciones, acompañadas de actividad eléctrica, provocaron que varias zonas se quedaran sin luz, particularmente la colonia Barrio Estrella, donde un rayo impactó un transformador, dejando a toda la zona sin energía.

Por otro lado, en San Nicolás la lluvia comenzó a pegar fuerte en la noche, provocando incluso que el segundo tiempo del Clásico Regio Femenil se retrasara, pues las condiciones eran bastante peligrosas.

Vecinos de Guadalupe que viven cerca de la avenida Eloy Cavazos, reportaron que la corriente se estuvo peligrosamente alta, debido a toda el agua que baja del cerro de La Silla y generando encharcamientos de hasta un metro de altura.

En Plaza Sikara, ubicada en Leones, entre Cumbres Elite y Paseo de las Cumbres, los restaurantes se quedaron sin luz, por lo que los clientes tuvieron que apresurar el consumo de alimentos, pagar la cuenta y retirarse.

Ante estas situaciones de riesgo, Protección Civil anunció que realizará recorridos preventivos, con el fin de verificar vialidades donde se puedan presentar inundaciones severas o auxiliar a automovilistas que hayan sido afectados.

Se espera que el pronóstico de precipitaciones se extienda para el resto de la semana, por lo cual, se exhorta a la población a tomar las debidas precauciones para evitar sufrir del mal tiempo

SANTIAGO ANUNCIA CIERRES VIALES

Otra de las localidades más afectadas por la lluvia fue el municipio de Santiago, que presentó severas inundaciones en algunas vialidades, por lo cual, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad anunciaron que el retorno a la altura del cuartel de Fuerza Civil. el retorno de El Barrial y la recta hacia Los Cavazos permanecerá cerrada.

Con información de David Torres y Carlos Enríquez

