Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_7ddb289e4d
Nuevo León

Tormentas causan estragos en el Área Metropolitana

Algunas colonias fueron afectadas con fallas en el suministro de electricidad, mientras que otras zonas presentaron encharcamientos peligrosos

  • 07
  • Septiembre
    2025

Tal y como estaba pronosticado, una fuerte lluvia azotó toda el Área Metropolitana durante la tarde-noche de este domingo, causando estragos en varios municipios.

Las fuertes precipitaciones, acompañadas de actividad eléctrica, provocaron que varias zonas se quedaran sin luz, particularmente la colonia Barrio Estrella, donde un rayo impactó un transformador, dejando a toda la zona sin energía.

Por otro lado, en San Nicolás la lluvia comenzó a pegar fuerte en la noche, provocando incluso que el segundo tiempo del Clásico Regio Femenil se retrasara, pues las condiciones eran bastante peligrosas.

Vecinos de Guadalupe que viven cerca de la avenida Eloy Cavazos, reportaron que la corriente se estuvo peligrosamente alta, debido a toda el agua que baja del cerro de La Silla y generando encharcamientos de hasta un metro de altura.

En Plaza Sikara, ubicada en Leones, entre Cumbres Elite y Paseo de las Cumbres, los restaurantes se quedaron sin luz, por lo que los clientes tuvieron que apresurar el consumo de alimentos, pagar la cuenta y retirarse.

Ante estas situaciones de riesgo, Protección Civil anunció que realizará recorridos preventivos, con el fin de verificar vialidades donde se puedan presentar inundaciones severas o auxiliar a automovilistas que hayan sido afectados.

Se espera que el pronóstico de precipitaciones se extienda para el resto de la semana, por lo cual, se exhorta a la población a tomar las debidas precauciones para evitar sufrir del mal tiempo

SANTIAGO ANUNCIA CIERRES VIALES

Otra de las localidades más afectadas por la lluvia fue el municipio de Santiago, que presentó severas inundaciones en algunas vialidades, por lo cual, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad anunciaron que el retorno a la altura del cuartel de Fuerza Civil. el retorno de El Barrial y la recta hacia Los Cavazos permanecerá cerrada.

WhatsApp Image 2025-09-07 at 9.06.04 PM.jpeg

Con información de David Torres y Carlos Enríquez


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_DOS_FOTOS_65fcd10198
Rescatan a familia arrastrada por corriente en Piedras Negras
Whats_App_Image_2025_09_07_at_11_13_08_PM_4e13dd051c
Lluvias arrastran 10 vehículos y dañan un kínder en Santiago
EH_FOTO_VERTICAL_57_4b77f72d2d
Tigres Femenil golea 4-0 a Rayadas, se coloca como líder general
publicidad

Últimas Noticias

edomex_explosion_be7d77e084
Explosión de pirotecnia en Teotihuacán, Edomex, deja 28 heridos
INFO_7_DOS_FOTOS_65fcd10198
Rescatan a familia arrastrada por corriente en Piedras Negras
rescatan_pareja_5bccbb807f
Rescatan a pareja y policía tras se arrastrados por la corriente
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
publicidad
×