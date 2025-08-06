Trabaja NL en lograr primer lugar en cuidado del medio ambiente

En su compromiso de cuidar el medio ambiente y dar la mejor cara a los turistas que vendrán al Mundial con un Nuevo León verde, el gobernador Samuel García supervisó este miércoles la brigada de limpieza del río Pesquería a la altura del Campo Policial número uno.

El mandatario estatal aseguró que se cuidarán los cerros, ríos, aire, y se trabajará en el tema de basura, descargas, arbolar, cuidar a los animales a través de la Nueva División Ambiental, que es única en México y espera que se logre colocar en primer lugar en cuidado del medio ambiente.

"Vamos también a lograr resultados contundentes en el tema de medio ambiente. Esta división ambiental es única en México.

No tengo duda que el año que entra esta división también va a ser primer lugar de todo México y América Latina en el cuidado de medio ambiente”, indicó García.

En el marco de los preparativos para el próximo Mundial, el gobierno estatal busca que los turistas vean la mejor versión a través de las diferentes carreteras y ríos.

Se informó que como parte de estas acciones de mejora se intervendrá en carreteras, así como en el Periférico, el cual dijo atraviesa el río San Juan, el río Ramos y el río Pilón.

"La Carretera Laredo va a ser la más transitada porque no todo el mundo va a venir en vuelo al aeropuerto de Apodaca. Muchos se van a venir por la carretera Gloria-Colombia, que es la más segura del norte de México. Si van a venir millones de turistas, quiero que se lleven la impresión de un Nuevo León verde"

"Entonces, vamos a estar todos los días trabajando en cuidar nuestros ríos, cuidar el aire, cuidar el agua, pero también que todas las entradas y salidas de la ciudad de Monterrey estén dignas a la altura de su gente", agregó el mandatario estatal.

El gobernador dijo que la agenda verde en la que se está trabajando no sólo es cuidar los recursos actuales, también es asegurar un mejor futuro en el tema ambiental en estado.

"Nunca se había hecho todo un despliegue que cuidara cerros, ríos, aire, el tema de basura, descargas, arbolar, cuidar a los animales y todo lo que tiene que ver con esta agenda verde del futuro de medioambiente. Vamos a estar diario limpiando nuestros ríos, arbolando nuestra ciudad y embelleciendo la ciudad más importante de México", señaló el gobernador.

Por su parte, el Procurador Estatal de Medio Ambiente, Jorge Sosa agradeció al gobernador el apoyo y compromiso en estas acciones en pro del medio ambiente, que se estarán haciendo de manera frecuente.

A la limpieza se sumaron del Río Pesquería estuvieron Limpialeon, Protección Civil, Parques y Vida Silvestre, FIDEURB, así como el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano; la directora de FIDEURB, María Guadalupe López Marchan; el encargado de la unidad ambiental de Fuerza Civil, César Flores Rodríguez; el Director de Simeprode, Luis Herrera; y el diputado local Armando Víctor Gutiérrez.

