Nuevo León

Video muestra golpe accidental a alumno de Prepa 2 con pupitre

Una cámara de seguridad captó el momento en que un estudiante golpeó accidentalmente a su compañero quien terminó en un hospital

  • 26
  • Agosto
    2025

Una madre de familia vivió momentos de angustia cuando recibió una llamada de la preparatoria en donde estudia su hijo para informarle que había tenido un accidente.

La mujer compartió detalles de lo ocurrido en las instalaciones de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ubicada en la colonia Obispado en Monterrey.

Según el relato, recibió una llamada de la doctora del plantel en donde le informaron que su hijo había sufrido un accidente y que le habían pegado con un pupitre, pero que no era de gravedad, que solo tenía que ir por él porque no se sentía bien.

La cámara de seguridad del aula captó el momento en que un estudiante cargó el pupitre para llevarlo al frente, pero accidentalmente golpeó a su compañero en la cabeza, por lo que se acercó para asegurarse de que se encontrara bien.

En la llamada que recibió, la madre pidió hablar con su otro hijo (gemelo) y este le refirió que su hermano tenía las pupilas dilatadas, por lo que la mujer se dirigió de inmediato al plantel.

Cabe señalar que en las imágenes del video se puede ver que el estudiante golpeado se levanta de su pupitre y sale para pedir ayuda en la enfermería en donde se desvaneció.

La madre, al llegar al plantel, encontró a su hijo sentado en una silla de ruedas en la cafetería, preguntó si ya habían marcado a una ambulancia, a lo cual le respondieron que la estaban esperando para que indicara a qué clínica llevarlo, porque en ocasiones las familias cuentan con seguros de gastos médicos.

Las autoridades escolares le sugirieron a la madre hacer uso del seguro estudiantil, por lo que fue solicitada una ambulancia para que el menor fuera trasladado al Hospital Universitario. Antes, se le suministró al joven un medicamento por medio intravenoso.

Finalmente, fue trasladado al hospital, donde fue ingresado de inmediato y atendido por los neurólogos en el lugar. La madre no dio a conocer el diagnóstico que le dieron los médicos sobre su hijo, pero trascendió que se encuentra estable.


