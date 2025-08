Aclara Hospital Materno Infantil señalamientos por mala atención

“Si tengo que dejar en claro una cosa: no hemos tenido nosotros una queja por parte de los familiares. Ellos no han venido a instancias dentro del hospital que reciben las quejas de las atenciones, les dan trámite y seguimiento. En el caso de los familiares de la paciente, no han venido a darle curso a alguna queja. Al momento, de manera oficial, en el hospital no existe queja alguna sobre este caso”, finalizó.