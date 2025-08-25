Cerrar X
Tamaulipas

Anuncian suspensión de energía eléctrica en el Centro de Reynosa

La interrupción se mantendrá por doce horas, por lo que viviendas y comercios de la zona permanecerán sin suministro eléctrico

  • 25
  • Agosto
    2025

El Ayuntamiento de Reynosa informó que el próximo jueves 28 de agosto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica en el sector centro de la ciudad.

Las labores se llevarán a cabo en las calles J. B. Chapa y Morelos a partir de las 6:00 de la mañana, momento en que será suspendido el servicio de energía. De acuerdo con el aviso, la interrupción se mantendrá hasta las 6:00 de la tarde, por lo que durante doce horas viviendas y comercios de la zona permanecerán sin suministro eléctrico.

Las autoridades municipales exhortaron a los habitantes y comerciantes del área a tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos, y agradecieron la comprensión de la ciudadanía mientras se realizan estos trabajos programados por la CFE.


