Cerrar X
Aplicaran_examen_este_sabado_para_certificados_de_primaria_y_secundaria_c44edbee6f
Tamaulipas

Aplicarán examen el sábado para certificados de educación básica

Este sábado se aplicará un examen general de conocimientos para que las personas que no cuentan con educación básica, puedan obtener su certificado

  • 07
  • Agosto
    2025

Este sábado se aplicará un examen general de conocimientos para que las personas que no cuentan con educación básica, puedan obtener su certificado de primaria o de secundaria.

Miguel Ángel Castillo Gutiérrez, delegado local del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos, ITEA, mencionó que el programa se denomina “Mesas por la Paz”, y ya se registraron las primeras 12 personas para presentar el examen, pero ese día pueden acudir a presentarlo aunque no se hayan inscrito.

“Que tengan la oportunidad, todas aquellas personas que no concluyeron la educación primaria o la educación secundaria, de certificarse. Será un examen especial que se aplicará en la dirección del ITEA en Nuevo Laredo, que es Independencia 3557 en el Sector Aduana.

“Estarán presentes autoridades de Gobernación para que constaten la llegada de las personas que realizarán ese examen especial que se ha diseñado para que todas aquellas personas que vengan puedan obtener su certificado”, dijo.

El horario será de las 9:00 a las 16:00 horas.

La Secretaría de Gobernación ha hecho difusión de este evento, sobre todo en las áreas de Nuevo Laredo en que se ha detectado mayor rezago educativo tanto en jóvenes como en personas adultas.

“No es necesario registrarse previamente, simplemente llegar este sábado a las instalaciones del ITEA con copia del CURP y con copia de una identificación oficial con fotografía para que nosotros podamos registrarlo.

“Habrá personal especializado para recibirlos y orientarlos en la resolución de los exámenes, no en la definición de las respuestas, sino que muchas de estas personas tienen años sin presentar un examen, entonces estarán siendo orientadas”, aclaró el funcionario.

Tener el certificado les permitirá acceder a más y mejores empleos, así como ascender en el escalafón laboral e incluso continuar con su educación media superior hasta una carrera universitaria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_59_57_PM_bbfe67a34f
Llegan libros de texto a Nuevo Laredo, los repartirán este lunes
Respalda_Tamaulipas_creacion_del_Bachillerato_Nacional_2f26043465
Respalda Tamaulipas creación del Bachillerato Nacional
Captura_de_pantalla_2025_08_06_a_la_s_18_45_26_3c4804a662
Amplía la UANL sus servicios educativos en Guadalupe
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
Identifican_un_minero_mas_de_Pasta_de_Conchos_9cd0e7ce69
Identifican un minero mas de Pasta de Conchos
Busca_la_UAC_incrementar_certificacion_de_sus_planes_de_estudios_dfefc1f1b5
Busca la UAC incrementar certificación de sus planes de estudios
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×