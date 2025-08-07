Aplicarán examen el sábado para certificados de educación básica

Este sábado se aplicará un examen general de conocimientos para que las personas que no cuentan con educación básica, puedan obtener su certificado de primaria o de secundaria.

Miguel Ángel Castillo Gutiérrez, delegado local del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos, ITEA, mencionó que el programa se denomina “Mesas por la Paz”, y ya se registraron las primeras 12 personas para presentar el examen, pero ese día pueden acudir a presentarlo aunque no se hayan inscrito.

“Que tengan la oportunidad, todas aquellas personas que no concluyeron la educación primaria o la educación secundaria, de certificarse. Será un examen especial que se aplicará en la dirección del ITEA en Nuevo Laredo, que es Independencia 3557 en el Sector Aduana. “Estarán presentes autoridades de Gobernación para que constaten la llegada de las personas que realizarán ese examen especial que se ha diseñado para que todas aquellas personas que vengan puedan obtener su certificado”, dijo.

El horario será de las 9:00 a las 16:00 horas.

La Secretaría de Gobernación ha hecho difusión de este evento, sobre todo en las áreas de Nuevo Laredo en que se ha detectado mayor rezago educativo tanto en jóvenes como en personas adultas.

“No es necesario registrarse previamente, simplemente llegar este sábado a las instalaciones del ITEA con copia del CURP y con copia de una identificación oficial con fotografía para que nosotros podamos registrarlo. “Habrá personal especializado para recibirlos y orientarlos en la resolución de los exámenes, no en la definición de las respuestas, sino que muchas de estas personas tienen años sin presentar un examen, entonces estarán siendo orientadas”, aclaró el funcionario.

Tener el certificado les permitirá acceder a más y mejores empleos, así como ascender en el escalafón laboral e incluso continuar con su educación media superior hasta una carrera universitaria.

