Aumenta precio de mandarina por alta demanda en Tamaulipas

El precio de la mandarina en Tamaulipas ha experimentado un aumento significativo, alcanzando los $50 a $60 pesos el kilo en mercados municipales de Tamaulipas, aunque puede variar según el establecimiento y la calidad.

Algunos reportes indican precios de hasta más de $100 pesos el kilo en tiendas del sur del estado.

La mandarina es una fruta tradicional en las ofrendas de Día de Muertos y principalmente en temporada navideña, por lo que la demanda se mantiene alta.

Muchas familias optan por sustituir las mandarinas por naranjas, dado el costo que representa adquirirlas en el mercado y tiendas de autoservicio.

Se espera que los precios logren estabilizarse una vez que se normalice la producción en los principales puntos agrícolas.

En Tamaulipas, la producción de mandarina en 2024 fue de 11 mil 264 toneladas con una superficie sembrada de 832 hectáreas, de acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno federal.

Factores que influyen en el precio

- Menor disponibilidad de fruta

- Mayores costos de producción y transporte

- Demanda constante de temporada

Los productores del centro del estado coinciden en que los insumos son cada vez más caros y no corresponden al precio que se le da a su cosecha, optando por cambiar de cultivo a naranjas, cuyo valor comercial es mucho más constante y con mejor demanda.

