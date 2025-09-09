Aumenta Río Bravo; ocasiona más problemas que beneficios

El Río Bravo aumentó ligeramente su nivel, sin embargo, no representa un alivio real para la sequía y el semáforo rojo del agua que indica escasez.

Durante el verano, el río ha estado entre 27 y 35 centímetros de profundidad, y de acuerdo con Silvia Fernández Gallardo, gerenta de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa, este martes está en 77 centímetros.

“Hoy estaba en 77 centímetros en la mañana, pero tienen que comprender que la verdad es que corre el agua, por lo mismo que es un río, está corriendo, entonces fluye esa agua, no se queda aquí”, precisó la gerente.

Esta creciente originó problemas en lugar de beneficios, porque provocó turbidez en el agua y se necesitaron más químicos para potabilizarla.

“Nuestra dosificación de los productos químicos se duplica o triplica por la turbidez que trae el agua. Sí es muy beneficioso, pero nos hace trabajar un poquito más. La verdad es que no lo vemos tan reflejado (el beneficio de la creciente) como quisiéramos, la verdad.

“Todo mundo muy contento por la lluvia, la verdad es que sí el agua es bendiciones, pero en el caso de nosotros, el río nos arrastra mucha maleza, estuvimos trabajando todo el viernes, sábado y domingo con el arrastre de mucha rama, mucho carrizo, mucho tronco”, mencionó.

Estos desechos se quedan atorados en las bocatomas de agua para potabilizar, y deben liberarlos para que no se tape el conducto.

“La verdad es que nos lleva mucho más trabajo limpiar las bocatomas por el agua”.

La gerenta mencionó que todavía no concluye el verano, y el consumo de agua sigue elevado.

“El alto consumo continúa sobre todo en días como estos en los que hay la humedad, la verdad es que usamos el triple. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con el estado y ellos siguen teniendo el número de los cien litros que debe de usar el usuario al día, pero usamos 200, 300 cada quien, el consumo es exagerado”, afirmó.

