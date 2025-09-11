Cerrar X
Tamaulipas

Bloquean carretera por falta de luz en escuela en Tamaulipas

Sobre la carretera Reynosa–San Fernando, decenas de padres obstaculizaron el flujo vehicular para exigir el restablecimiento de la energía eléctrica

  • 11
  • Septiembre
    2025

El descontento de padres de familia de la escuela primaria Rodolfo Torre Cantú, ubicada en el fraccionamiento Los Almendros, al sur de la ciudad, los llevó a cerrar por más de una hora un tramo de la carretera Reynosa–San Fernando para exigir una solución a la falta de energía eléctrica en el plantel.

La suspensión recurrente de clases ha afectado a cientos de alumnos durante casi una década, pero el problema se agravó en el último año, cuando los docentes debieron solicitar apoyo temporal al Sistema DIF cercano para mantener algunos salones con luz mediante extensiones. Desde el inicio del presente ciclo escolar, esa medida dejó de ser posible, dejando a la escuela sin suministro eléctrico.

La carencia de un transformador ha impedido el desarrollo normal de las clases, lo que motivó la protesta de los padres de familia, quienes aseguran haber solicitado en repetidas ocasiones la instalación del equipo como solución definitiva. Ante la falta de respuesta, algunos padres formaron una comisión para acudir a Ciudad Victoria en busca de atención directa de las autoridades estatales.

La situación se agrava por las condiciones extremas del clima en Reynosa, donde la sensación térmica supera los 40 grados centígrados, dificultando que los niños permanezcan en las aulas sin ventilación ni electricidad.

Alicia Eugenia, madre de familia, explicó que las gestiones anteriores no han dado resultados:

“El año pasado hubo un corte, se puso para el cableado otra vez, pero otra vez ya hizo corto por los aires. Lo que estamos haciendo es este paro para que seamos escuchados y así la CREDE y la CFE se pongan de acuerdo y nos pongan un transformador. Ya es desde hace 10 años que está la escuela, es generación en generación que estamos sin transformador. Varios padres fueron a Victoria para ver qué solución hay, porque hay folios y nada más nos traen a largas.”

El plantel permanece en condiciones críticas y los padres de familia advierten que continuarán buscando alternativas de presión para que se atienda esta necesidad básica que afecta directamente el derecho a la educación de sus hijos.


