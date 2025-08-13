Busca DIF Reynosa garantizar a menores derecho a la educación

El Sistema DIF Reynosa informó que ha comenzado a recibir reportes sobre menores que no asisten a clases o que no están inscritos en ningún plantel escolar, con el propósito de ubicar a sus familias y conocer las razones por las que no ejercen su derecho a la educación.

La directora del organismo, Gabriela Margarita Rosas Blanco, explicó que la intención no es separar a los menores de su entorno familiar, sino ofrecerles apoyo y acompañamiento para que puedan incorporarse al sistema educativo.

Para ello, el DIF envía a un trabajador social a cada domicilio reportado con el fin de investigar las condiciones en que vive el menor y proponer soluciones.

“Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de avisar si vemos a un niño en las calles o sabemos de familias que no los mandan a la escuela”, señaló Rosas Blanco, quien detalló que diariamente se atienden entre cinco y diez reportes que implican visitas tanto a menores como a adultos mayores.

La funcionaria destacó que el objetivo del alcalde es que todos los niños de Reynosa asistan a la escuela. Para respaldar esta labor, el DIF cuenta con uniformes, útiles escolares, calzado y otros apoyos, además de servicios de salud y bienestar para las familias que lo requieran.

Como parte de estas acciones, el próximo 26 de agosto se llevará a cabo una brigada de “Regreso a Clases”, en la que se entregarán útiles y zapatos recolectados con el apoyo de la ciudadanía.

“Queremos que no haya ningún pretexto para que un niño no asista a la escuela”, subrayó.

Los reportes pueden realizarse de forma anónima o directamente en las oficinas centrales del DIF Reynosa, ubicadas sobre el bulevar Hidalgo, frente al puente Broncos.

