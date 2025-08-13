Cerrar X
dif_reynosa_educacion_e24fcfd9ef
Tamaulipas

Busca DIF Reynosa garantizar a menores derecho a la educación

Gabriela Margarita Rosas Blanco, directora del DIF Reynosa, destacó que el objetivo del alcalde es que todos los niños del municipio asistan a la escuela

  • 13
  • Agosto
    2025

El Sistema DIF Reynosa informó que ha comenzado a recibir reportes sobre menores que no asisten a clases o que no están inscritos en ningún plantel escolar, con el propósito de ubicar a sus familias y conocer las razones por las que no ejercen su derecho a la educación.

La directora del organismo, Gabriela Margarita Rosas Blanco, explicó que la intención no es separar a los menores de su entorno familiar, sino ofrecerles apoyo y acompañamiento para que puedan incorporarse al sistema educativo.

Para ello, el DIF envía a un trabajador social a cada domicilio reportado con el fin de investigar las condiciones en que vive el menor y proponer soluciones.

“Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de avisar si vemos a un niño en las calles o sabemos de familias que no los mandan a la escuela”, señaló Rosas Blanco, quien detalló que diariamente se atienden entre cinco y diez reportes que implican visitas tanto a menores como a adultos mayores.

La funcionaria destacó que el objetivo del alcalde es que todos los niños de Reynosa asistan a la escuela. Para respaldar esta labor, el DIF cuenta con uniformes, útiles escolares, calzado y otros apoyos, además de servicios de salud y bienestar para las familias que lo requieran.

Como parte de estas acciones, el próximo 26 de agosto se llevará a cabo una brigada de “Regreso a Clases”, en la que se entregarán útiles y zapatos recolectados con el apoyo de la ciudadanía.

“Queremos que no haya ningún pretexto para que un niño no asista a la escuela”, subrayó.

Los reportes pueden realizarse de forma anónima o directamente en las oficinas centrales del DIF Reynosa, ubicadas sobre el bulevar Hidalgo, frente al puente Broncos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_13_at_7_32_33_PM_bd51831d7f
Tarjeta Regia arranca en agosto, Regio Ruta se amplía al poniente
b29ab2e1_82ec_491f_8f4a_afebcd4ebc84_48c2d13023
Saldo blanco en temporada de incendios forestales de Nuevo León
EH_UNA_FOTO_3_da6dbdff8b
Coda envía emotivo mensaje a Xava Drago tras su diagnóstico
publicidad

Últimas Noticias

AP_25226513478347_1f0db96cdc
DeSantis anuncia centro de detención de inmigrantes en Florida
Suben_muertes_por_desnutricion_en_Gaza_Netanyahu_niega_hambruna_d5216b5e9e
Suben muertes por desnutrición en Gaza; Netanyahu niega hambruna
378353639_1799c95d2f
EUA ofrece hasta US$26 millones por líderes de Cárteles Unidos
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×