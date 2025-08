Calor dificultan trámites del programa de bienestar en Reynosa

Hay quejas y no es para menos: son cientos de mujeres las que se quedan sin ser atendidas diariamente en los módulos de atención del programa de bienestar en Reynosa.

Para muchas, el trámite se ha convertido en un verdadero viacrucis, pues si llegan a las 7 de la mañana prácticamente ya es tarde y se quedan sin recibir atención.

Una de las solicitantes relató: “No nada, me dijeron que hasta el sábado porque nada más dieron 300 fichas, son bastantes, yo apenas vengo llegando, pero la gente dice que se quedó a dormir aquí y otros desde las cinco de la mañana, yo vengo de Puerta Grande”.

Para ser de las afortunadas en lograr su registro, deben presentarse antes de las cuatro de la mañana o incluso pasar la noche afuera del Centro de Convenciones, que es el único lugar autorizado para este trámite.

Teresa González, quien sí logró ser atendida, contó: “Nos fue bien gracias a Dios, alcanzamos a hacerlo, llegamos antes de las cuatro, como a las 3:40, y ya había gente a esa hora. Dicen que unos se quedaron desde las cinco de la tarde de ayer, que durmieron para poder alcanzar y no asolearse, miren cómo está la gente”.

El Centro de Convenciones tiene capacidad para 5 mil personas, pero la fila se forma a la intemperie. Todas estas mujeres, en su mayoría mayores de 60 años, enfrentan las inclemencias de un sol radiante y temperaturas con sensación térmica de hasta 40 grados.

Otra mujer pidió respeto en el orden de atención: “Nosotros llegamos a las 7:15 de la mañana, pero hay gente que se quedó a dormir aquí y ya pasaron las 300. Yo conté hasta aquí son 183, pero como se metieron allá, no sé si vayamos a alcanzar. Esperemos que den 200 o 300 fichas más”.

Rosario Hernández expresó la incomodidad por las largas horas bajo el sol: “Si van a repartir más fichas, que nos digan para que nos vayamos y nos quitemos del solazo.

La verdad, para no estar tanto tiempo. Yo estoy desde las seis de la mañana y mire, nos tocó hasta allá hasta el final y ahorita salen con que no rompamos filas, pero no nos dicen para qué”.

Son miles las mujeres que buscan ser inscritas en el programa, por lo que solicitan reconsiderar la estrategia de atención o repartir fichas con fecha y hora para evitar largas esperas y no exponer su salud a las condiciones extremas del clima.

Esther Flores hizo un llamado a implementar mejoras: “Necesitamos que salgan y nos digan si tenemos esperanza de que nos vuelvan a dar fichas.

Estamos en el solazo, somos de la tercera edad y no se vale, es difícil, ¿verdad? Yo vengo de Rincón de las Flores, tengo que pagar cuatro transportes. Que salgan y nos digan ‘¿saben qué?, ya no hay fichas y se pueden retirar’, y venimos otro día”.

Comentarios