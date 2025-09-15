Celebra Reynosa el 215 aniversario de la Independencia

Desde temprana hora, familias comenzaron a llegar a la plaza principal de Reynosa para conmemorar el 215 aniversario de la Independencia de México.

El colorido de la celebración se hizo presente en cada rincón, mientras el aroma de los puestos de comida se mezclaba con el ambiente festivo.

Entre la oferta gastronómica, Ivet Vázquez, vendedora de postres, destacó que los asistentes pudieron disfrutar de papa en espiral, papa rayada, plátano frito y churritos dulces, con gran aceptación entre el público.

El grito de “¡Viva México!” estuvo acompañado por la degustación de los tradicionales platillos típicos. Tamales, pozole, tacos, gorditas, flautas y tostadas formaron parte de la verbena popular que dio sabor a la noche mexicana.

Ya entrada la noche, el público se congregó frente al balcón de la presidencia municipal, desde donde el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz encabezó la ceremonia del Grito de Independencia. Con voz firme recordó a cada uno de los héroes de la patria que dieron libertad a México, en un acto que unió a los presentes bajo el mismo sentimiento de identidad nacional.

La celebración concluyó con presentaciones artísticas y un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo reynosense, cerrando con alegría y color una de las fiestas más importantes para los mexicanos.

