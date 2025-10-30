Cerrar X
Tamaulipas

Circo ofrecerá funciones a beneficio por damnificados en Veracruz

Con esta iniciativa no solo busca recaudar fondos, sino promover el talento local, así como la empatía social con quienes más lo necesitan

  • 30
  • Octubre
    2025

En un gesto de solidaridad, el Circo Abadilla y la Fundación Marcelo Olán Mendoza anunciaron una colaboración especial con causa: este viernes 31 de octubre, los ingresos recaudados de las funciones programadas a las 4:30, 6:30 y 8:30 de la noche serán destinados a la compra de víveres que se enviarán directamente al centro de acopio de la fundación, con el propósito de apoyar a las miles de familias que aún luchan por recuperar sus hogares tras las recientes inundaciones en el estado de Veracruz.

Representantes del Circo Abadilla explicaron que la situación en diversas comunidades de Veracruz, Hidalgo y Puebla sigue siendo crítica, ya que la devastación provocada por el fenómeno natural afectó gravemente a comercios y viviendas, generando pérdidas económicas significativas para las familias que dependían de esos ingresos.

“Esto estuvo bastante complicado; yo creo que está un poquito superando lo de Acapulco, donde también hubo un desastre tremendo y tardaron mucho tiempo en recuperarse. Las personas que han ido a visitar el estado me dicen: ‘No te lo imaginas, hacen falta manos, hace falta mucho trabajo’. Aparte de lo que vayamos llevando, la economía se despedazó, la gente no tiene a veces dónde pasar la noche, entonces este apoyo tiene que ser continuo, para que comience un poco la recuperación”, compartió un miembro del circo.

Por su parte, Ilda Ortiz Castañeda, representante de la Fundación Marcelo Olán Mendoza, informó que será a principios de la próxima semana cuando salga un nuevo envío de ayuda humanitaria hacia las zonas más afectadas, reiterando que la colaboración de instituciones, empresas y ciudadanía ha sido clave para sostener la asistencia a las familias damnificadas.

La iniciativa busca no solo recaudar fondos, sino también impulsar el talento local y promover la empatía social a través del arte circense, recordando que cada boleto comprado representa una contribución directa para quienes aún intentan reconstruir su vida después de la tragedia.


