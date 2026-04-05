Despliegan trabajos de desagüe y limpieza en colonias de Reynosa

En conjunto con dependencias municipales, el alcalde Carlos Peña Ortiz atendió este domingo las zonas afectadas por las recientes precipitaciones registradas en Reynosa, con labores de desagüe y limpieza.

Con apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos, la Coordinación de Protección Civil, así como de Bomberos y de Tránsito y Vialidad, el presidente municipal instó a continuar con las labores de limpieza de alcantarillas para proceder con el desagüe de las zonas inundadas por las recientes lluvias.

Ante esto, Peña Ortíz hizo un llamado a la comunidad para contribuir con la limpieza de sus patios, con el fin de reducir este tipo de afectaciones en la zona.

Además, calificó la prevención como clave para ayudar a evitar inundaciones en el futuro.





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