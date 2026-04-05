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Tamaulipas

Despliegan trabajos de desagüe y limpieza en colonias de Reynosa

Ante esto, el edil hizo un llamado a la comunidad para contribuir con la limpieza de sus patios, con el fin de reducir este tipo de afectaciones

  • 05
  • Abril
    2026

En conjunto con dependencias municipales, el alcalde Carlos Peña Ortiz atendió este domingo las zonas afectadas por las recientes precipitaciones registradas en Reynosa, con labores de desagüe y limpieza.

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Con apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos, la Coordinación de Protección Civil, así como de Bomberos y de Tránsito y Vialidad, el presidente municipal instó a continuar con las labores de limpieza de alcantarillas para proceder con el desagüe de las zonas inundadas por las recientes lluvias.

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Ante esto, Peña Ortíz hizo un llamado a la comunidad para contribuir con la limpieza de sus patios, con el fin de reducir este tipo de afectaciones en la zona.

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Además, calificó la prevención como clave para ayudar a evitar inundaciones en el futuro. 

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