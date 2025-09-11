Disminuyen casos de dengue en el sur de Tamaulipas

La zona sur de Tamaulipas ha enfrentado un desafío significativo con el dengue, particularmente en municipios como Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Aunque González también reporta casos, la incidencia en la zona sur ha mostrado cierta disminución gracias a los programas de descacharrización y logística implementados por la Secretaría de Salud y los ayuntamientos locales.

Acciones Implementadas

Descacharrización: Eliminación de recipientes que acumulen agua para prevenir la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Eliminación de recipientes que acumulen agua para prevenir la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Fumigaciones: Control del vector mediante fumigaciones focalizadas en colonias con mayor número de reportes.

Control del vector mediante fumigaciones focalizadas en colonias con mayor número de reportes. Capacitación de médicos: Preparación de personal médico para identificar y tratar casos de dengue de manera efectiva.

En septiembre de 2025, la situación del dengue en el sur de Tamaulipas muestra un panorama mixto.

Aunque se han reportado casos en municipios como Tampico, Madero y Altamira, Matamoros concentra actualmente alrededor del 50% de los casos recientes, con un repunte notable en los últimos meses.

Casos de dengue en Tamaulipas:

Se han confirmado 392 casos de dengue en el estado.

De estos, 231 son dengue no grave, 152 presentan signos de alarma y 9 son casos graves.

La distribución por género muestra 97 hombres y 134 mujeres con dengue no grave, y 58 hombres y 94 mujeres con signos de alarma.

Acciones implementadas:

La Secretaría de Salud estatal ha trabajado con brigadas municipales y fumigación en zonas de riesgo para contener la propagación del dengue.

Se analiza la compra de trituradoras de llantas para eliminar criaderos de mosquitos en municipios como Tampico y Matamoros.

En Altamira, se inició la perforación manual de neumáticos para evitar la acumulación de agua.

Recomendaciones:

Eliminar criaderos de mosquitos y usar repelente para prevenir picaduras.

Buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas como fiebre alta, dolores musculares o sangrados inusuales.

La participación ciudadana es crucial para reducir los criaderos y contener la enfermedad.

Comentarios