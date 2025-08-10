Feminicidio en Villa Florida deja marcada a una comunidad

La madrugada del miércoles 30 de julio, la tranquilidad de la colonia Villa Florida Sector A se rompió de forma abrupta. En una vivienda ubicada en el cruce de las calles Malvas y Jacarandas Sur, un hombre presuntamente asesinó a su esposa con múltiples puñaladas frente a sus tres hijos, motivado, según los primeros reportes, por un ataque de celos.

Vecinos relataron que fueron despertados por los gritos desgarradores de la víctima y las súplicas de auxilio de los menores. Una de las hijas, la mayor, logró salir de la casa para pedir ayuda, lo que alertó a la comunidad y provocó que algunos residentes acudieran al lugar antes de la llegada de las autoridades.

Actualmente, el domicilio permanece bajo resguardo, mientras en el exterior se observan elementos que contrastan con la violencia del hecho: un vehículo familiar con huellas descubiertas por exámenes forenses, un asador y una alberca donde, según vecinos, la familia solía pasar largas horas de convivencia. Ese cambio abrupto —de hogar a escena del crimen— ha impactado profundamente a los residentes.

“Desgraciadamente nunca había sucedido algo así, siempre había sido un lugar tranquilo”, comentó Nora, habitante del sector. Otra vecina, Esmeralda, lamentó la tragedia: “Pobre muchacha, más que nada por sus hijos. Era un matrimonio normal. Uno puede no saber y no hacer nada, pero hay leyes y se tienen que aplicar”.

El testimonio de Bertha, conocida de la pareja, describe la desesperación vivida esa madrugada: “Escuchamos gritos de auxilio. La mayor salió pidiendo ayuda para sus papás. Está difícil, está fea la situación”. La misma vecina recordó que el presunto agresor era considerado un hombre pacífico: “Siempre saludaba, convivían mucho en la plaza con sus hijos. Nadie sabe por qué pasó”.

El temor por lo que pueda suceder dentro de los hogares ha crecido. Algunos habitantes reconocen que las diferencias de pareja pueden escalar si no se abordan a tiempo. “Si seguimos agrandando los conflictos, pueden salirse de las manos, como en este caso. Hay que enfocarnos en la convivencia”, opinó un residente del sector.

Esmeralda, por su parte, reflexionó sobre la importancia de no callar ante situaciones de violencia: “Uno a veces sufre violencia, pero no se da cuenta de lo que viven los demás. Hay que denunciar, actuar, defenderse, porque sí hay leyes que te protegen, pero el miedo y el temor hacen que te calles”.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tamaulipas registró en el primer semestre de 2025 un total de 338 feminicidios y 1,082 homicidios contra mujeres, cifras que colocan a la entidad entre las más afectadas por la violencia de género en el país.

En Villa Florida, lo ocurrido ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Lo que antes era un barrio tranquilo, ahora es un lugar marcado por el recuerdo de una tragedia que arrebató la paz y la vida de una joven madre frente a los ojos de sus hijos.

