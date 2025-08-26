Cerrar X
el_mejis_1_b5c1dce40d
Tamaulipas

Fiscalía determina que caso 'El Mijis' fue un accidente vehicular

La audiencia judicial para reabrir el caso de “El Mijis” fue aplazada para el 10 de septiembre; la activista Frida Guerrera seguirá dándole seguimiento

  • 26
  • Agosto
    2025

La audiencia judicial para reabrir el caso de la muerte del exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra, “El Mijis”, fue pospuesta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la misma que estaba programada para las 10:00 horas del pasado lunes 25 de agosto, informó a través de su cuenta X la activista Frida Guerrera, quien señaló que se agendó para el próximo 10 de septiembre y quien ha dado seguimiento al caso desde el día en que se registraron los hechos, el 2 de febrero de 2022. 

Durante las primeras horas de este martes 26 de agosto, la activista publicó un video en su misma cuenta en donde expresa que “Estamos llegando al punto desde donde partimos ayer temprano que les escribimos, más bien les mandamos este mensaje, solamente para notificarles que ya estamos en este punto; a nosotros todavía nos falta un pedazo, entonces ya mañana les platicaré, tal vez en un en vivo, para que puedan saber todos los pormenores, y que bueno, al final no se llevó a cabo esta audiencia, pero ya mañana les platico más pormenores, gracias, cuídense mucho, soy Frida Guerrera, es 26 de agosto, chao”, expresó. 

Como es de dominio público, la última comunicación de “El Mijis” con sus familiares ocurrió el 2 de febrero de 2022, explicando que había sido detenido por policías no identificados cerca de Monterrey, Nuevo León, pero horas después, el vehículo de Carrizales se incendió tras un accidente en la carretera Nuevo Laredo–Piedras Negras, informaron las autoridades ministeriales. 

En este sentido, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, publicó en su cuenta personal que el Ministerio Público determinó en su momento que no existía delito que perseguir, ya que los peritajes concluyeron que la muerte derivó de un accidente automovilístico y no de un homicidio. 

“Había una manifestación en que no estaba de acuerdo con el trabajo del agente del ministerio público, en determinar que no había sido un homicidio, sino un accidente; en las investigaciones participaron peritos de diversas instituciones, tanto de otras fiscalías como la Guardia Nacional, la Guardia Estatal; no solo intervinieron peritos de la fiscalía general de Justicia de Tamaulipas”, y agregó: 

“Con base en los resultados de los peritajes e investigaciones realizadas, el Ministerio Público hace un ejercicio de la no acción penal, al no considerar delito lo que se lleva la etapa procesal, y ese no ejercicio queda firme jurídicamente. En el amparo, lo que se solicita es que se revise el trabajo que llevó a determinar el no ejercicio de la acción penal, para que el mismo sea revocado y se realicen nuevas indagatorias”, explicó. 

“Nosotros hemos sido respetuosos, se confían en el criterio que salió del ministerio público; si no es así, somos respetuosos de las instancias jurídicas, nosotros somos convencidos y tenemos el compromiso de que se tiene que llegar a la verdad, los elementos probatorios nos lo dieron; si hay una situación que causa duda y jurídicamente se tiene que atender, lo hacemos”, dijo el Fiscal de Tamaulipas.


