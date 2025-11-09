Cerrar X
Tamaulipas

Fundación solidaria apoya a miles de familias en Tamaulipas

Miles de vecinos de las colonias Villa Florida y Vamos Tamaulipas fueron beneficiados por las acciones de la fundación 'Marcelo Olán Mendoza'

  • 09
  • Noviembre
    2025

Miles de vecinos de las colonias Villa Florida y Vamos Tamaulipas fueron beneficiados por las acciones de la fundación “Marcelo Olán Mendoza”, que llevó hasta sus comunidades una amplia jornada de apoyo social con servicios, productos y actividades recreativas.

Durante la “brigada ciudadana”, los asistentes recibieron productos de limpieza, agua purificada, vacunas, atención médica, actividades para niñas y niños, además de un gran bingo dirigido a mujeres, en un ambiente de convivencia familiar y solidaridad.

El líder social Marcelo Olán Mendoza agradeció la participación de los vecinos y destacó que el propósito de estas acciones es brindar ayuda directa a las familias que más lo necesitan. “Todo esto se los ofrecemos de todo corazón, gracias por su confianza, disfruten y aprovechen los beneficios”, expresó.

Olán Mendoza recordó que ayudar a los demás es una vocación nacida de los valores familiares inculcados desde su infancia en Tabasco, lo que lo ha llevado a impulsar brigadas asistenciales, jornadas jurídicas y apoyo humanitario en distintas regiones del país, incluyendo comunidades de Veracruz y Tamaulipas.

Entre las acciones que ha encabezado la fundación destacan la entrega de despensas, kits de estufa y tanque de gas, así como la gestión de apoyos ante dependencias estatales y federales.

El líder social reconoció que estas actividades son posibles gracias al respaldo de amigos, colaboradores, familias y empresarios comprometidos con mejorar las condiciones de vida de la población.


