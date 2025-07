Inicia 'Impulso Económico 2025' con mil mdp para PyMes

“Además el programa transformando mi negocio ya está presente en los 18 municipios con menos de 10,000 habitantes, llevando oportunidades de financiamiento a cada rincón del estado, porque en este gobierno, el desarrollo no tiene fronteras y el derecho a emprender no depende de ningún código postal, a todas y a todos ustedes que hoy inician o hacen crecer sus sueño, sepan que no están solos, el gobierno del estado a través de Fondo Tamaulipas de esta Secretaría, seguirá caminando a un lado de ustedes, impulsando y fortaleciendo porque ustedes son los pilares de la economía de Tamaulipas”, señaló.