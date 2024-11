Joven promesa de Reynosa competirá en torneo de taekwondo

“Empecé a los cinco años de edad, desde muy pequeño, mi mamá decidió meterme al taekwondo porque yo era un niño muy inquieto y causaba muchos problemas y me dijeron que para que tenga disciplina vamos a meterlo al taekwondo y desde chiquito me enamoré de este bello deporte y ya nunca lo he dejado”, relató el joven deportista.