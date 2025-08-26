Llaman a vacunarse para cerrar frontera a sarampión y tosferina

Aunque no se han tenido brotes de sarampión y tosferina en Nuevo Laredo, hay un aviso epidemiológico por casos registrados en Texas, que es frontera con Nuevo Laredo.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco, Manlio Fabio Benavides González, pidió a las madres de familia completar los esquemas de vacunación de sus hijos, ya que se tiene un déficit en vacunación, lo cual es preocupante debido al aviso epidemiológico.

“No hemos tenido brotes de sarampión aquí en Nuevo Laredo, pero nosotros hacemos frontera con el sur de Texas, y el norte de Texas ha tenido reportes de sarampión, entonces es muy importante.

“También en Laredo, Texas han tenido reportes de tosferina, entonces hay que acudir a vacunarnos, les pido a toda la población que revise su cartilla de vacunación”, señaló.

Es preocupante porque entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas hay una gran movilidad diariamente en uno y otro lado, y podría haber contagios si no se toman las medidas de prevención.

La inmunización es permanente y gratuita en los centros de salud, sin importar si la persona es derechohabiente de algún servicio de seguridad social.

“No importa que tenga Seguro Social, que tenga ISSSTE, que tenga Pemex, que tenga otro servicio de salud, recuerden que la Secretaría de Salud es para todos y las vacunas son completamente gratuitas”, expuso el médico.

Además de las y los niños, es importante que las embarazadas tengan sus vacunas completas, así como pacientes con enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión, VIH y tuberculosis.

“Aprovechamos su medio, hago una invitación a todas las embarazadas de Nuevo Laredo que revisen sus cartillas de vacunación y acudan a vacunarse.

“Yo sé bien que algunas embarazadas aquí en Nuevo Laredo se atienden particularmente, aunque tengan Seguro Social o ISSSTE, pero es muy importante que estén vacunadas porque los ginecólogos que llevan el control de embarazo, no quiere decir que lo lleven mal, sino que muchas veces no tienen el alcance de las vacunas”, dijo Benavides González.

Aparte, para el bolsillo de las personas el costo es alto, y en el Sector Salud es gratuito.

