Llegarán 6 unidades híbridas de transporte público a Victoria

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, adelantó que para noviembre de 2025 o más tardar enero de 2026, llegarán seis unidades híbridas.

Lizeth Saldívar explicó que tienen el objetivo de mejorar las condiciones de transporte público en la capital del estado, pues se trata de un proyecto piloto que se estaría replicando en otros municipios como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

La llegada de seis unidades híbridas a Ciudad Victoria, unidades que tendrán una inversión global de 30 millones de pesos, es un gran paso hacia un transporte más sostenible, se trata de vehículos que no solo ayudarán a reducir la contaminación, sino que también pueden mejorar la eficiencia del transporte público, además de fomentar el uso de tecnologías más limpias en la capital del estado.

“Estas unidades eléctricas para Tamaulipas son una realidad, se ha retrasado un poquito en la cuestión administrativa porque lo que queremos es dejar bien elaborados los expedientes técnicos en lo que se refiere a la adquisición de las unidades ya lo habíamos anunciado también a principios de este año que serán seis unidades para ciudad Victoria”, dijo la funcionaria estatal.

