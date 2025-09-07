Macabro hallazgo: encuentran esqueleto en ejido de Reynosa

El hallazgo de restos humanos volvió a encender las alarmas en Reynosa, luego de que integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaran vestigios durante una prospección realizada el sábado 6 de septiembre en las inmediaciones del ejido Cavazos Lerma, al sur de la cabecera municipal.

De acuerdo con el reporte del colectivo, en el lugar fue desenterrado un esqueleto casi completo, acompañado de algunas prendas de vestir y objetos personales que podrían ayudar a la identificación de la víctima.

Entre los artículos localizados destacan una cadena con un colguije de la Santa Muerte y un collar triple con cuentas azul marino y rojo.

Los buscadores, acompañados por elementos de la Policía Estatal, recorrieron una extensa zona cubierta de arbustos espinosos, huizaches y mezquites.

Al ubicar un punto con indicios, procedieron a realizar la excavación, y a pocos centímetros de la superficie confirmaron la presencia de restos óseos.

Este hallazgo se suma al realizado apenas el domingo pasado, a menos de un kilómetro de distancia, donde también fueron localizados restos humanos, lo que refuerza la percepción de que Reynosa se ha convertido en un territorio marcado por cementerios clandestinos y evidencias de crímenes violentos.

El colectivo reiteró que continuará con las labores de búsqueda en diferentes puntos de la región, con la esperanza de dar respuesta a las familias que siguen esperando noticias de sus seres queridos desaparecidos.

Comentarios