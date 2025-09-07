Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_07_at_5_46_01_PM_f8f17f474f
Tamaulipas

Madre Denuncia Corrupción en caso de sustracción de su hija

Según Gabriela, su ex pareja ha utilizado su influencia y recursos para intimidar y manipular el proceso judicial, incluyendo la compra de jueces y abogados

  • 07
  • Septiembre
    2025

Gabriela Salazar Bujano, madre desesperada, ha denunciado públicamente la corrupción y violencia que ha enfrentado en su lucha por recuperar a su hija, quien le fue arrebatada en Ciudad Madero, Tamaulipas. 

Aunque pareciera incongruente, la afectada entregó un documento al alcalde de Matamoros, Alberto Granados, durante la visita de la presidenta a esta capital, Claudia Sheinbaum Pardo, porque dijo confiar más en las autoridades de otras localidades. 

A pesar de las denuncias presentadas desde febrero del año pasado, las autoridades no han tomado medidas efectivas para proteger a su hija y garantizar su regreso seguro.

Según Gabriela, su ex pareja ha utilizado su influencia y recursos para intimidar y manipular el proceso judicial, incluyendo la compra de jueces y abogados. 

La madre afirma que ha recibido amenazas para que se acerque a los abogados de su ex pareja si quiere volver a ver a su hija.

Gabriela ha solicitado la intervención del alcalde de Matamoros para que haga llegar una carta y pruebas documentales a la presidenta Claudia Sheinbaum, con la esperanza de obtener justicia y protección para su hija. 

También ha recibido el apoyo de organizaciones y diputadas, incluyendo a la diputada Lucero, quien ha pedido que se investigue a Roxana Ibarra Canúl, funcionaria responsable del Tercer Tribunal Familiar, por su presunta responsabilidad en la sustracción de menores.

Gabriela teme por la seguridad de su hija y exige que se tomen medidas inmediatas para protegerla y garantizar su regreso. 

La lucha de Gabriela es un llamado a la acción para que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad y garantizar la justicia y la protección para las víctimas de violencia y corrupción.

Con información de Humberto Zúñiga López


