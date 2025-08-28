Cerrar X
b74f2c71_d11e_41fe_b1b7_55388a407a85_056caf3f3b
Tamaulipas

Ofertan cerca de 800 empleos en feria laboral en Reynosa

Con la participación de 60 empresas, el Gobierno del Estado de Tamaulipas puso en marcha la Feria del Empleo para las Juventudes en Reynosa

  • 28
  • Agosto
    2025

Con la participación de 60 empresas, el Gobierno del Estado de Tamaulipas puso en marcha la Feria del Empleo para las Juventudes en Reynosa, donde se ofertan alrededor de 800 vacantes dirigidas principalmente a quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

El evento tiene como finalidad acercar a los jóvenes con compañías que ofrecen puestos formales, con todas las prestaciones de ley y sueldos competitivos, generando condiciones para una inserción segura y adecuada en el sector productivo.

De manera paralela, la Secretaría del Trabajo mantiene una feria virtual a través de sus redes sociales, en la que actualmente participan 20 empresas de distintos municipios de la entidad. Esta modalidad permite que más jóvenes accedan a oportunidades laborales, capacitación y asesoría en la elaboración de currículum y preparación para entrevistas.

El secretario del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó la importancia de esta iniciativa como una puerta de entrada para que los jóvenes logren su primer empleo.

739a75a9-332c-4d92-969d-63e2321f4238.jfif

“Es todo un acontecimiento, como se dice mi primera chamba, es la búsqueda de un objetivo de incorporarse al sector productivo, la vida laboral, de parte de nuestros jóvenes tamaulipecos, nuestros jóvenes de Reynosa. La Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional del Empleo hacemos este esfuerzo para buscar entre todos generar condiciones adecuadas y óptimas para que puedan lograr cada vez una mayor tasa de colocación en el estado”, expresó.

El funcionario también invitó a los interesados a utilizar las plataformas digitales de la dependencia para acceder a la oferta de vacantes y a los programas de apoyo.

“Les pedimos que vayan a nuestras páginas tanto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Tamaulipas, a las páginas del Servicio Nacional del Empleo, que nos manden un mensaje por inbox de manera directa y nosotros con mucho gusto los atendemos. No sólo los canalizamos a las oportunidades laborales, también les brindamos apoyo y capacitación”, agregó Illoldi Reyes.

La feria se perfila como una estrategia clave para impulsar la empleabilidad juvenil en Tamaulipas, fortaleciendo tanto a la fuerza laboral como al sector empresarial de la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T162848_389_cc64d4fa98
Regresa estanquillo de familia Cortez Fuentes en Saltillo
Aseguran_en_Tamaulipas_media_tonelada_de_droga_oculta_en_tarimas_44f7f9c782
Aseguran en Tamaulipas media tonelada de droga oculta en tarimas
Bloquean_CEDES_llamadas_para_frenar_extorsiones_desde_los_penales_e7a28af1c4
Bloquean CEDES llamadas para frenar extorsiones desde los penales
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T195713_033_6e905c1b89
Chile detiene a dos estadounidenses con armas en aeropuerto
Whats_App_Image_2025_08_29_at_6_59_18_PM_03301eadcb
Realizan tres cateos en el municipio de Allende
Ted_Cruz_9f82bb4327
Ted Cruz insta a México a imitar a El Salvador en combate a narco
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
Whats_App_Image_2025_08_28_at_12_29_07_AM_e77a81f60e
Va NL por carpool en colegios para aligerar tráfico vehicular
publicidad
×