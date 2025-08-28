Ofertan cerca de 800 empleos en feria laboral en Reynosa

Con la participación de 60 empresas, el Gobierno del Estado de Tamaulipas puso en marcha la Feria del Empleo para las Juventudes en Reynosa, donde se ofertan alrededor de 800 vacantes dirigidas principalmente a quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

El evento tiene como finalidad acercar a los jóvenes con compañías que ofrecen puestos formales, con todas las prestaciones de ley y sueldos competitivos, generando condiciones para una inserción segura y adecuada en el sector productivo.

De manera paralela, la Secretaría del Trabajo mantiene una feria virtual a través de sus redes sociales, en la que actualmente participan 20 empresas de distintos municipios de la entidad. Esta modalidad permite que más jóvenes accedan a oportunidades laborales, capacitación y asesoría en la elaboración de currículum y preparación para entrevistas.

El secretario del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó la importancia de esta iniciativa como una puerta de entrada para que los jóvenes logren su primer empleo.

“Es todo un acontecimiento, como se dice mi primera chamba, es la búsqueda de un objetivo de incorporarse al sector productivo, la vida laboral, de parte de nuestros jóvenes tamaulipecos, nuestros jóvenes de Reynosa. La Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional del Empleo hacemos este esfuerzo para buscar entre todos generar condiciones adecuadas y óptimas para que puedan lograr cada vez una mayor tasa de colocación en el estado”, expresó.

El funcionario también invitó a los interesados a utilizar las plataformas digitales de la dependencia para acceder a la oferta de vacantes y a los programas de apoyo.

“Les pedimos que vayan a nuestras páginas tanto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Tamaulipas, a las páginas del Servicio Nacional del Empleo, que nos manden un mensaje por inbox de manera directa y nosotros con mucho gusto los atendemos. No sólo los canalizamos a las oportunidades laborales, también les brindamos apoyo y capacitación”, agregó Illoldi Reyes.

La feria se perfila como una estrategia clave para impulsar la empleabilidad juvenil en Tamaulipas, fortaleciendo tanto a la fuerza laboral como al sector empresarial de la región.

