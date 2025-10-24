Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_23_at_5_59_10_PM_d1a895565a
Tamaulipas

Piden controlar llantas en desuso para evitar dengue

Autoridades reportan 32 casos sospechosos de dengue; especialista advierte que el 50% se origina por agua estancada en llantas abandonadas

  • 24
  • Octubre
    2025

Tras la alerta de Jurisdicción Sanitaria por 32 casos sospechosos de dengue y 1 confirmado, el presidente del Colegio de Salud Pública, Francisco Mejía Barrientos, señaló que las llantas en desuso son el principal riesgo.

En esta frontera es común ver llantas inservibles abandonadas en banquetas y lotes baldíos, pese a los esfuerzos de las autoridades por trasladarlas a los depósitos aptos para su disposición final.

Mejía Barrientos advirtió que el 50 por ciento de los casos de dengue surgieron por agua estancada en neumáticos.

“Los recolectores de llantas, recordar que el dengue se da por esto. De cada dos llantas, una trae dengue, es decir, el 50 por ciento de los casos es por una llanta”, precisó. 

“Por una llanta que colecciona agua de lluvia o agua de que estuviste regando las plantas, se coló agua ahí, y ahí se desarrolla la larva. De hecho, en una ficha que contenga agua limpia, ahí es propicio para desarrollar el zancudo que produce el dengue”.

Por ello pidió un mayor control de los neumáticos que se desechan.

Dijo que principalmente la ciudadanía es la que puede ayudar a bajar los casos de dengue, al evitar abandonar las llantas, evitar tener depósitos de agua en sus hogares y mantener los patios limpios.

“La parte fundamental es la ciudadanía, lava, tapa y voltea. Recipientes que coleccionan agua limpia; debes tirar el agua, limpiar y voltear; con eso nos ayuda.

“No nada más es fumigar, es descacharrizar, es limpiar patios, los montes también, limpiar terrenos baldíos que también son reservorios. La fumigación viene como parte última del proceso de dengue”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

f0fa614f_a8fa_45dc_990d_151d839e3f12_93f5c79836
Alertan por casos sospechosos de dengue en Nuevo Laredo
EH_CONTEXTO_16_7872032579
Atienden escuelas de NL para prevenir proliferación del dengue
df970739_cd09_448e_9068_a8054d3e7d2f_64121b6a15
Alista Secretaría de Salud fumigación en panteones
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_24_at_6_22_20_PM_346a26fd93
¡Llegan las mascotas del Mundial 2026 a Monterrey!
Whats_App_Image_2025_10_24_at_5_58_49_PM_1_347845af54
Propone José Manuel Valdez pruebas de neurodesarrollo a niños
Whats_App_Image_2025_10_24_at_5_41_42_PM_1_e612998b0a
Comerciantes de Saltillo se alistan para el Buen Fin 2025
publicidad

Más Vistas

gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×