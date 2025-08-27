Cerrar X
Tamaulipas

Presentan 70 denuncias en contra de exfuncionarios de salud

La secretaría de salud del gobierno presentó 70 denuncias en contra de exservidores públicos que se desempeñaron en las diferentes áreas del sector salud

  • 27
  • Agosto
    2025

La secretaría de salud del gobierno del estado de Tamaulipas, presentó 70 denuncias en contra de exservidores públicos que se desempeñaron en las diferentes áreas del sector salud, de las cuales 14 denuncias corresponden a la vía penal, informó en conferencia de prensa el Director jurídico Iván Saldaña Magaña. 

Los delitos señalados son por daño patrimonial al estado entre los que figuran, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

"El quebranto estatal del ejercicio 2017 y 2018 asciende a los 343 millones de pesos, pero que en realidad son 500 millones de pesos, con 157 millones con registro de pago interrumpido,  son dos empresas beneficiadas con estos contratos pertenecientes a los hermanos Carmona PERMART y JOSER", señaló. 

De acuerdo con el apoderado legal de la secretaría de salud, el quebranto asciende a los 343 millones de pesos de los cuales 221 millones son de origen Estatal y 122 millones  son de origen federal. 

Entre los imputados se encuentran el propio exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García cabeza de Vaca, Gloria de Jesús Molina Gamboa ex secretaria de salud, Horacio García Rojas Guerra subsecretario de planeación y vinculación social, Alejandro Aguilar subsecretario de administración y finanzas y Román Castillo Airola  director de compras del gobierno del estado. 

62ede3c7-49b8-494a-941d-4597d0761be7.jfif

Durante la conferencia de prensa estuvieron el  Secretario de Saúl Vicente Joel Hernández Navarro, la Secretaria de Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo y la 
Secretaria de Administración Luisa Eugenia Manaoutu. 

Aseguraron que no se trata de una persecución política en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero que llegarán hasta las últimas consecuencias en las investigaciones para que se deslinden responsabilidades.

El director jurídico aseguró que estas denuncias son el producto de una exhaustiva investigación y diversas reuniones de gabinete que han revelado presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos durante el ejercicio de sus funciones en la pasada administración estatal en el sector salud, y que no se trata de errores administrativos, son inconsistencias que muestran un patrón de conducta. 

"Los hermanos Carmona se convirtieron en proveedores de mantenimiento a diversos hospitales de Tamaulipas, en todos los casos existen pagos por la secretaría de salud, sin que conste en los expedientes de compras, en otros casos no existen cotizaciones de otras empresas, además existe evidencias que se realizó un procedimiento irregular, pues no se acredita la condición de haber realizado adjudicaciones directas", explicó. 

Las 70 denuncias se presentaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Auditoría Superio del Estado y Congreso del Estado de Tamaulipas.


